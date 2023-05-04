Россияне призвали поставить всех блогеров на особый учет в налоговой

Налоговая служба основательно взялась за блогеров. Вслед за Еленой Блиновской, Александрой Митрошиной (она же Матерь Бложья), Валерией Чекалиной (Лерчек) пришел черед расплаты Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Налоговая служба основательно взялась за блогеров. Вслед за Еленой Блиновской, Александрой Митрошиной (она же Матерь Бложья), Валерией Чекалиной (Лерчек) пришел черед расплаты Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка. Однако если кто-то одумался и начал возвращать долги, другие попросту сбежали из страны, что сильно возмутило россиян. Почти половина опрошенных (43%) заявили, что блогеров давно пора поставить на особый учет в налоговой, ведь пользы они обществу не приносят, а деньги получают немалые. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Еще треть опрошенных заявили, что блогеров нужно обязать предоставлять справку об уплате налогов при выезде из страны, а то некоторые, как Инстасамка, умудряются насобирать долгов, а потом еще и сбежать.

27% россиян уверены, что будет правильным списывать налоги со счетов блогеров автоматически. Поступает сумма от рекламодателя, и из нее сразу вычитается налог – предлагают такую схему респонденты.

10% опрошенных говорят, что блогеров следует обложить повышенным налогом, тогда они и сбежать за границу не смогут.

«Считаю, что их доходы не трудовые, и они должны платить налог 50%», - делится своим мнение респондентка.

А 8% предлагают создать единый госпортал для всех контрактов блогеров, тогда их деятельность станет простой и прозрачной, и никто не сможет уклониться от уплаты налогов.

А 6% видят проблему в том, что многие блогеры еще слишком юны или недостаточно образованы, поэтому не могут самостоятельно разобраться в налогах и декларациях, поэтому для них и их деятельности систему налогообложения следует упростить.

Оставшиеся 6% признались, что не знают, как можно решить сложившуюся ситуацию.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 9,2 тысячи человек.