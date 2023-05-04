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4 мая 2023 14:48

Россияне призвали поставить всех блогеров на особый учет в налоговой

Россиян возмутили истории блогера Лерчек, Блиновской и других, не желающих платить налоги
Кристина СОБОЛЕВА
Налоговая служба основательно взялась за блогеров. Вслед за Еленой Блиновской, Александрой Митрошиной (она же Матерь Бложья), Валерией Чекалиной (Лерчек) пришел черед расплаты Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка.

Налоговая служба основательно взялась за блогеров. Вслед за Еленой Блиновской, Александрой Митрошиной (она же Матерь Бложья), Валерией Чекалиной (Лерчек) пришел черед расплаты Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Налоговая служба основательно взялась за блогеров. Вслед за Еленой Блиновской, Александрой Митрошиной (она же Матерь Бложья), Валерией Чекалиной (Лерчек) пришел черед расплаты Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка. Однако если кто-то одумался и начал возвращать долги, другие попросту сбежали из страны, что сильно возмутило россиян. Почти половина опрошенных (43%) заявили, что блогеров давно пора поставить на особый учет в налоговой, ведь пользы они обществу не приносят, а деньги получают немалые. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Еще треть опрошенных заявили, что блогеров нужно обязать предоставлять справку об уплате налогов при выезде из страны, а то некоторые, как Инстасамка, умудряются насобирать долгов, а потом еще и сбежать.

27% россиян уверены, что будет правильным списывать налоги со счетов блогеров автоматически. Поступает сумма от рекламодателя, и из нее сразу вычитается налог – предлагают такую схему респонденты.

10% опрошенных говорят, что блогеров следует обложить повышенным налогом, тогда они и сбежать за границу не смогут.

«Считаю, что их доходы не трудовые, и они должны платить налог 50%», - делится своим мнение респондентка.

А 8% предлагают создать единый госпортал для всех контрактов блогеров, тогда их деятельность станет простой и прозрачной, и никто не сможет уклониться от уплаты налогов.

А 6% видят проблему в том, что многие блогеры еще слишком юны или недостаточно образованы, поэтому не могут самостоятельно разобраться в налогах и декларациях, поэтому для них и их деятельности систему налогообложения следует упростить.

Оставшиеся 6% признались, что не знают, как можно решить сложившуюся ситуацию.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 9,2 тысячи человек.

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