Украина признала, что сбила над Киевом собственный дрон «Байрактар»

ВСУ сбили над Киевом собственный "Байрактар", который потерял управление. Фото: REUTERS

Командование воздушных сил Украины признали, что сбитый над Киевом в четверг 4 мая беспилотник оказался их собственным. Об этом сообщается в пресс-релизе украинского военного ведомства.

Сообщается, что речь идет о беспилотном летательном аппарате Bayraktar TB2, управление которым было потеряно.

«Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп», - сказано в заявлении.

В ВСУ выразили сожаление о случившемся, отметив, что по предварительным данным беспилотник был технически неисправен.

«Это техника, и такое случается», - так прокомментировали ситуацию в командовании воздушных сил ВСУ, добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в четверг 4 мая украинские системы ПВО сбили над Киевом беспилотник, напоминающий «Байрактар». По дрону безуспешно вели огонь из стрелкового оружия, пока его не уничтожила ракета.

Ранее очевидцы сообщили, что над центром Киева появилось несколько беспилотных летательных аппаратов.

Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении беспилотника в районе аэродрома Бельбек.