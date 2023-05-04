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НовостиПолитика4 мая 2023 20:04

Украинские системы ПВО сбили над Киевом беспилотник, напоминающий «Байрактар»

По дрону безуспешно вели огонь из стрелкового оружия, пока его не сбила ракета
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На кадрах виден летящий над центром Киева беспилотник, очень напоминающий дрон «Байрактар»

На кадрах виден летящий над центром Киева беспилотник, очень напоминающий дрон «Байрактар»

Фото: REUTERS

Украинские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Киевом.

Момент полета, а также взрыва и падения дрона попал на видео. На кадрах виден летящий над центром Киева беспилотник, очень напоминающий дрон «Байрактар» турецкого производства - в первую очередь, характерным хвостовым оперением. На вооружении российской армии «Байрактаров» нет, зато они активно поставлялись для ВСУ.

Средства ПВО выпустили по беспилотнику несколько снарядов, один из которых достиг цели, после чего БПЛА взорвался и рухнул. По всей видимости, сегодня единственный подтвержденный видео успешный перехват дрона над украинской столицей был "дружественным огнем".

Между тем издание «Украинская правда» пишет, что в результате падения обломков сбитого беспилотника возник пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в четверг, 4 мая, на Украине сообщили о взрывах в Киеве. В украинской столице и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Позже очевидцы рассказали, что над центром Киева появилось несколько беспилотных летательных аппаратов. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе Киева произошли взрыв и пожар.