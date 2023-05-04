Очевидцы сообщили о появлении беспилотников в небе над Киевом Фото: Александр ГЛУЗ

Над центром Киева появилось несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщают очевидцы.

Как передает ТАСС, дроны пытаются сбить системы противовоздушной обороны, при этом «стрельба со всех сторон» продолжается уже более 20 минут.

Напомним, в четверг, 4 мая, на Украине сообщили о взрывах в Киеве. Между тем в украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан. Согласно им, в Киевской области сирены включили в 19:42 мск, в Киеве – в 20:00.

Накануне воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в нескольких регионах Украины. Сирены звучали в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавская, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. Это произошло после того, как Украина совершила попытку нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции российского президента Владимира Путина. В Кремле атаку назвали спланированной террористической акцией.