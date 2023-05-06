Опубликовано видео с места взрыва автомобиля Захара Прилепина Фото: Следственный комитет России

Ужасающие кадры можно увидеть с места взрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин с семьей. Буквально половину авто отсутствует, а на дороге образовалась внушительная дыра. При этом сам писатель жив, но тяжело ранен.

В Следственном комитете уже дали официальный комментарий по данному инциденту.

— По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, ГСУ СК России возбуждено уголовное дело. По поручению председателя Следственного комитета А.И. Бастрыкина, на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства, — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Также отмечается, что туда отправлены и сотрудники судебно-экспертного центра, которым совместными усилиями предстоит установить полную картину произошедшего и найти виновных в покушении на Захара Прилепина.

Ранее KP.RU сообщал, что в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара прилепина, один человек погиб, а сам писатель выжил, но получил ранения. На место происшествия отправлены сотрудники правоохранительных органов из Москвы. По существующей информации сам писатель тяжело ранен.