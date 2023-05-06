На место покушения на Захара Прилепина выехали следователи и криминалисты

Прилепин ранен, но жив Фото: Алексей БУЛАТОВ

На место покушения на российского писателя и политического деятеля Захара Прилепина выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в своем Телеграм-канале.

"Следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился Захар Прилепин", - говорится в сообщении.

Как сообщили kp.ru в пресс-службе Захара Прилепина, писатель в порядке. На данный момент его телефон отключен.

Как сообщал сайт kp.ru, машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб. Сам Прилепин ранен, но жив. Насколько тяжелым является его состояние - пока неизвестно. По существующей на данный момент информации, писатель тяжело ранен.

В покушении чудом не пострадала дочь Захара Прилепина - она ехала с отцом в одном автомобиле, но незадолго до взрыва ее успели высадить из машины, выгрузив вещи. В результате она не пострадала. Однако погиб личный охранник Прилепина.