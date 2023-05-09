Парад – это манифест памяти, силы и единства нашей Родины, дань бесконечной благодарности священному подвигу воинов Советского союза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 мая 2023 года в России в честь 78-летия Великой Победы на Красной площади проходит торжественный Парад. Мероприятие – манифест памяти, силы и единства нашей Родины, дань бесконечной благодарности священному подвигу воинов Советского союза, одержавших победу над фашистской Германией. Самые символичные, яркие и важные фотографии Парада Победы в Москве 9 мая 2023 года собрал для вас сайт KP.RU.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Традиционно Парад принимается президентом и проводится на главной площади страны, в сердце России. На Красной Площади у Кремля. Почтить память предков на торжество собрались лидеры стран СНГ: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, главы Казахстана и Армении Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян и другие.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Перед началом Парада российский лидер Владимир Путин пообщался с ветеранами. Некоторые из них поблагодарили главу государства, другие - желали здоровья. Не обошлось без тронательных моментов – один из победителей признался президенту, что через 10 дней будет отмечать вековой юбилей.

- Через 10 дней будет мне 100 лет, - признался президенту РФ тронутый вниманием гость.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После этого министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу выехал на Красную площадь. Он поприветствовал парадные расчеты, после чего направился с докладом к президенту.

Фото: REUTERS

Речь Владимира Путина на Параде Победы

Заслушав доклад руководителя военного ведомства Путин поздравил россиян с Днем Победы и объявил минуту молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Прозвучал гимн Российской Федерации. Во время своего выступления глава государства отметил, что все народы СССР внесли свой вклад в общую Победу. Глава государства сделал акцент на том, что в данный момент против нашей страны развязана очень похожая война. Ее главная цель – уничтожение или расчленение России. И наши бойцы на передовой сейчас повторяют славные подвиги своих дедов и прадедов. И, что самое важное, народ поддерживает и молится за своих героев.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В годы Великой отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее нашего единства. Нет ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за Победу. Ура! - завершил свою речь Владимир Путин.

Фото: ТАСС

Парад Победы в Москве

Сразу же после слов российского лидера началась следующая часть Парада - проход по Красной площади сухопутных войск и военной техники.

В частности, по брусчатке у Кремля прошли пешие расчеты. В основном это курсанты военных учреждений - Общевойсковой академии ВС РФ, Военного университета Минобороны России, Михайловской военной академии, Военной академии материально-технического обеспечения, Погранинститута ФСБ и других. В параде приняли участие и военнослужащие ВДВ. Проходя, они восклицали "За Донбасс".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что касается военной техники на параде, то в нем были задействованы такие средства как танк Т-34, бронеавтомобили "Тигр-М", БТР-82А, БМП "Бумеранг", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитные установки С-400 "Триумф" и многие другие. Особо стоит отметить, что в 2023 году впервые в торжественном параде были задействованы бронеавтомобили "Спартак" и 3-СТС "Ахмат". А также заострить внимание на стратегических ракетных комплексах «Ярс» – их баллистические ракеты несут ядерный заряд, гарантируя безопасность и сохранность нашей державы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воздушная часть Парада в Москве по объективным причинам была отменена. Музыканты закрыли торжественное шествие на Красной площади проникновенным исполнением песни "Победа" – такой символичной и такой важной для каждого гражданина.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В завершении российский президент пообщался с военными - командирами расчетов, которые принимали участие в торжественном прохождении войск по Красной площади, собрал в кружок генералов и обратился к ним с короткой и пламенной речью.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершило торжество возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата вместе с приехавшими на парад лидерами стран СНГ. После гости проследовали на прогулку в Александровский сад.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главные фотографии Парада Победы в Москве 9 мая 2023 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: ТАСС

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН