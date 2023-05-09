Президент Туркменистана прибыл в Москву на парад Победы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прилетел в Москву на парад в честь Дня Победы.

«Президент прибыл в Москву для участия в параде Победы», – передает ТАСС сообщение посольства Туркменистана в России.

Как писал сайт KP.RU, 8 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел из Душанбе в Москву, где он планирует принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также приедет в Россию с рабочим визитом и примет участие в параде Победы. В Москву отправится с рабочим визитом и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Накануне президент России Владимир Путин направил послания с поздравлением с Днем Победы лидерам всех стран СНГ, кроме Молдавии, а также главе Туркменистана.

Глава российского государства призвал коллег свято хранить завещанные традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне и оправдания нацистов, а также их «нынешних идейных наследников». Он также передал слова благодарности всем ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла и пожелал им доброго здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.