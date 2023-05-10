Сделано громкое заявление об истинных причинах возвращения Аллы Пугачевой в Россию Фото: Борис КУДРЯВОВ

Внезапное возвращение Аллы Пугачевой в Россию наделала немало шума. Прилет Примадонны в Москву не обсудил только ленивый. Алла Борисовна посетила похороны близкого друга Валентина Юдашкина, который скончался 2 мая. Поклонники певицы с воодушевлением восприняли ее приезд, а Дмитрий Песков сказал, что рад видеть артистку и поцеловал ей руку. Но нашлись и те, кто усмотрел в возвращении звезды скрытые мотивы.

"Алла Пугачева и не собирается возвращаться, у нее же теперь новая Родина есть. Она же гражданка Израиля, а здесь что? Как говорят совсем бездуховные люди, здесь активы? Для Пугачевой, наверно, это подходящая формула. У нее просто здесь активы. И приехала она - я в этом практически уверен - с активами разобраться", - высказался Сергей Мардан в эфире "Соловьев LIVE".

После чего призвал лишить Аллу Борисовну российского гражданства. "Господа законодатели, проголосуйте за закон об уголовном преследовании за двойное гражданство. Если вдруг гражданин получает второй паспорт без выхода из российского гражданства, он автоматически должен получать срок, причем такой, чтобы точно сюда не вернуться", - заявил Мардан.

В свою очередь, Владимир Соловьев не смог сдержать эмоций. "Я не понимаю, почему пустили Пугачеву назад. Это вообще что такое? Это что, все можно? Можно нести все что угодно про страну, можно все это через губу, а потом их пускают назад? Давайте сейчас ее по телевизору еще покажите, дайте концерт провести. В ножки ей упадите, цветами встретьте. Это же осчастливило: кормилица вернулась!" - раздухарился телеведущий.

К слову, он и раньше обзывал артистку не самым приятными словами. Более того, однажды Пугачева даже ответила ему: "Хочу в морду дать одному человеку! Жалко Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства".