Украина продолжает лгать о русском супероружии: смущенный Пентагон пытается покрыть глупое вранье

То ли Пентагон попросил, то ли самим потребовались срочно любые фейки для перемоги Фото: REUTERS

А вы знаете, что киевский голова Виталий "златоуст" Кличко вырос. Нет, конечно, он и до того был высоким и большим, даже когда был боксером, но с тех пор он прибавил в росте не меньше 3,5 – 4-х метров. Именно такой вывод можно сделать из его позирования для фотографии с якобы сбитой в Киеве российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Потому что головная часть "Кинжала", которая порядка 40% его длины, Кличко, максимум, по грудь, а реальная длина настоящего "Кинжала" составляет почти 8 метров без нескольких сантиметров. Как вырос Виталик! Наверное, хорошо кормят.

Главную "перемогу" месяца о том, что американский комплекс ПВО ЗРК "Пэтриот" сбил российское супероружие огласили в Киеве с некоторой задержкой. Сначала даже опровергли, но потом все же огласили. То ли Пентагон попросил, то ли самим потребовались срочно любые фейки для перемоги. Спустя несколько дней и Минобороны США устами своего представителя бригадного генерала Патрика Райдера официально подтвердило небывалый успех украинско-американской ПВО. Примечателен диалог в ходе этого брифинга:

Репортёр: "Украинцы заявили, что сбили сверхзвуковую русскую ракету Кинжал с помощью системы Патриот. Вы можете это подтвердить? И что нового дал перехват ракеты, которую, как утверждал Путин, сбить невозможно? Как вообще обстоят дела со снабжением украинцев ПВО?"

Патрик Райдер (ПР): "Да, я подтверждаю перехват Кинжала с помощью Патриота."

Репортёр: "То есть именно "Патриот" сбил "Кинжал?"

ПР: "Да"

Репортер: "Это был "Патриот" поставленный США, Данией или Германией?"

ПР: "За подробностями обращайтесь к украинцам."

В последнем ответе прямо-таки чувствуется мольба американского генерала: "Что же ты делаешь, гад? Ты же меня без ножа режешь! Заткнись!"

Генерал не может не видеть, что настоящий "Кинжал" очень сильно отличается от продемонстрированного в Киеве огрызка, но ему велено говорить то, что он оглашает. У "Кинжала" боевая часть конусообразная, а тут ровный цилиндр. У которого, к тому же, если судить по проломленной передней части, толщина стенки не меньше 8-ми сантиметров стали. То есть, получается, что у "Кинжала", по версии Киева нет головки наведения с локатором, потому что через такую стальную стену никакая РЛС просто не пробьет. Диаметр "Кинжала" чуть ли не метр, а у объекта, рядом с которым позирует Кличко, от силы вполовину от этого. И куда в эти обломки можно запихнуть 500 кг. взрывчатки? Нет, если сильный, как тот же Виталий, то можно попытаться вбить. Как в анекдоте про вступительные тесты в контрразведку, где испытуемым предлагалось разложить кубы, шары и пирамидки в соответствующие им ниши, и все претенденты разделились на две части: умные и очень сильные.

И это, не говоря о том, что ЗРК "Патриот" просто по техническим характеристикам не способен перехватить такую скоростную цель. Тем более, перед самым прилетом, когда ракета разгоняется до скоростного максимума, обеспечивая себе за счет кинетической энергии наибольшее проникновение. Достаточно вспомнить, что при ликвидации заглубленного командного пункта ВСУ "Кинжал" пробил более 50 метров от поверхности земли, в том числе, и укрепления.

Спасибо Виталию Кличко, убедительно доказавшему, что к "Кинжалу" демонстрируемый в Киеве объект не имеет никакого отношения. Есть много мнений и споров, что это такое, бетонобойная авиационная бомба или еще что, но совершенно точно, что не гиперзвуковая российская ракета.

Тогда почему Вашингтон вписался в эту историю с производством укрофейков? А ему сейчас очень неудобно перед союзниками за то, что хваленое американское оружие оказалось вовсе не волшебным. Это же надо, русские подобрали "ключики" к американским "Хаймарсам" и теперь они летят мимо целей. А передовые системы ПВО бессильны перед новым русским оружием. Так ведь можно и всех клиентов американского ВПК растерять! Срочно требуется что-нибудь ободряющее! Но сбивать "Кинжалы" банками с соленьями уже не получится, тем более, что ободряющее требуется именно в отношении американских вооружений.

Ободряющее и вдохновляющее требуется и украинцам. Надо же показать, что все идет не в задницу, а по плану. И потому не только штатные пропагандисты Банковой, но и даже весьма умные эксперты соглашаются с теми, кого еще вчера они и в грош не ставили, и над чьей тупостью издевались. Вот, например, украинский политолог Михаил Чаплыга, находящийся за пределами Украины, в своей вере в ВСУ дошел до того, что стал поддерживать экс-ветеринара секретаря СНБО Данилова.

- Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу. Много предложений с разных стран, но имейте в виду, если мы будем о чем-то и говорить, то это будет только на наших условиях, - заявил Данилов, и Чаплыга спешит с ним согласиться. - Позиция Данилова правильная.

Так ведь начнут соглашаться и с тем, что не только "кинжал" сбили, но и у "картонных "армат" башни голыми руками поотрывали, и о таком уже были фейки! Хотя в реальности у ВСУшников особенно хорошо получается сносить башни у "Леопардов". Да так, что немцы с поляками в обалдении спрашивают друг друга: "А что, так можно было?".

Да разве ж есть предел возможностям справжних укропатриотов? Нема мозгов, нема и пределов. По большей части - вранья.

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