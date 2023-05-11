Романа Костомарова тайно увезли из России

Фигурист Роман Костомаров Фото: Даниил ОПАРИН

Романа Костомарова тайно увезли за границу. Фигурист тихо и без лишней помпы покинул Россию. О том, куда именно уехал Олимпийский чемпион, не известно. Осведомленные источники полагают, что это либо Израиль, либо Германия. Родня спортсмена по-прежнему молчит.

Роман Костомаров проходит реабилитацию в частной клинике за границей. Знающие люди уверяют, что там ему будут делать протезирование. Правда, у сроках пребывания фигуриста на чужбине ничего не известно. Да и процесс протезирования не предсказуем. Все зависит от состояния пациента.

Как пишет сайт mk.ru, Костомарова выписали в конце апреля. В аэропорт его отвезли на спецмашине. "Он за границей. Где именно? В Израиле или Германии", - сообщили в "Коммунарке", куда был госпитализирован спортсмен в начале января с тяжелой пневмонией.

Стоит отметить, слухи о том, что Романа могут перевести в одну из частных клиник в Германии, появились еще в марте. Именно там якобы спортсмен должен пройдет реабилитацию.

Впрочем, его супруга Оксана Домнина категорически эти слухи опровергала. Но ведь именно немецкие врачи прилетали в Москву для работы с Костомаровым, помогали в его лечении и консультировали российских специалистов.

Отметим, ранее Роман лично выходил на связь. Фигурист впервые показал себя после госпитализации. Выглядел он слишком худым и грустным. Получается, фото было сделано уже за границей. "Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света. Впереди много тяжелой работы над собой", - написал тогда спортсмен.