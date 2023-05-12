Оксана Домнина раскрыла правду о тайном отъезде Романа Костомарова из России

Оксана Домнина опровергла тайный отъезд Романа Костомарова из России Фото: СОЦСЕТИ

Известие о том, что Роман Костомаров мог тайно покинуть Россию и уехать заграницу наделало много шума. Поклонники атаковали соцсети фигуриста, а светские хроникеры пытали разузнать детали сенсационной новости. Однако на деле все оказалось не так, как утверждали сплетники.

Оксана Домнина опровергла тайный отъезд Романа Костомарова из России. Жена фигуриста сообщила, что спортсмен продолжает лечение в Коммунарке, а его отправка за границу не планируется. "Роман продолжает лечение в Коммунарке и выезд за границу не обсуждается и не планируется", - цитирует Домнину "РБК Спорт".

Отметим, ранее появилась информация о то, что Костомарова тайно увезли за границу. Мол, фигурист тихо и без лишней помпы покинул Россию. Осведомленные источники полагали, что Романа увезли либо в Израиль, либо в Германию.

Источники некоторых СМИ уверяли, что там ему будут делать протезирование. Сообщалось, что Костомарова выписали в конце апреля. А в аэропорт его отвезли на спецмашине.

Отметим, ранее фигурист лично выходил на связь. Он впервые показал себя после госпитализации и поблагодарил всех за молитвы. "Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света. Впереди много тяжелой работы над собой", - написал спортсмен.