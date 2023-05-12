Неизлечимо больная дочь Алексея Баталова просит наказать обидчиков: "Пусть камера для каждого из них станет кельей".

Мария Баталова с мамой Гитаной Леонтенко и Михаил Цивин во время судебного заседания. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

12 мая в Замоскворецком суде проходят прения по делу о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Алексея Баталова. Сегодня на заседание прибыли и потерпевшие, и обвиняемые по делу: супруги Михаил Цивин, Наталья Дрожжина и их сообщник нотариус Дмитрий Бублий.

Первым выступил прокурор. Он просит наказать Бублия, Дрожжину и Цивина в виде реального лишения свободы сроком на 5,6,7 лет соответственно в колонии общего режима. И выписать штраф, 400, 300 и 200 тысяч рублей. Бублия лишить права на работу нотариусом.

После прокурора взял слово адвокат Баталовых Сергей Лукин. Он поддержал обвинение. И согласился, что Цивин, Дрожжина и Бублий заслуживают максимального наказания.

После этого он зачитал письмо Марии Баталовой. Мария инвалид детства, страдающая тяжёлой формой ДЦП. Говорить она не может, но может печатать на компьютере с помощью специального приспособления. В письме она сообщила, что за три года что идёт следствие её мать Гитана Аркадьевна Леоненко почти ослепла.

Мария, как и её мать Гитана Леонтенко, попросила для Цивина, Дрожжиной и Бублия максимального наказания. Её письмо заканчивалось так: "Пусть камера для каждого из них станет кельей".

Напомним, по версии следствия, семейная пара - Цивин и Дрожжина- сумела втереться в доверие к Баталовым и обманным путём завладела большей частью их недвижимости и деньгами, хранившимися на банковских счетах. Суммарно около 22 миллионов рублей. В результате чего имущество Марии Баталовой (1/3 доли в четырехкомнатной квартире в знаменитом Доме на набережной, улица Серафимовича, 2, нежилое помещение в 20 м2 в этом же доме и двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке) перешло в собственность Дрожжиной. Со счетов Баталовых, в том числе валютных, пропали деньги. В рублевом эквиваленте это около 16 миллионов 700 рублей (по курсу на конец 2019 года). Цивин и Дрожжина снимали их по доверенности. Супругов обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Цивин и Дрожжина свою вину не признают. Продолжают настаивать: помогали Баталовым от чистого сердца.

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12 мая в Замоскворецком суде проходят прения по делу о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Алексея Баталова (подробности)