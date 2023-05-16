Блиновская платит за учебу детей 5 млн рублей, а Ксения Бородина в 3 раза меньше: Сколько стоят модные частные школы звезд

Елена Блиновская оплачивает учебу трех сыновей в той же гимназии, где ранее учились дети Пугачевой. За трех учеников получается 5 миллионов рублей за учебный год. Фото: СОЦСЕТИ

Звезды часто выбирают для своих детей известные частные школы. Учится в них дорого, но популярным блогерам и артистам по карману. Плюсы для звезд почти везде похожи: охрана, в классах не больше 16-18 детей (потому и обещают индивидуальный подход), полный день пребывания (уроки, домашка, допзанятия, кружки, секции, отдых, экскурсии, психолог), питание. Большинство наследников популярных блогеров и артистов посещают подмосковные элитные школы, так как они находятся рядом с их элитными загородными поселками. В мае во многих частных школах идут зачисления на новый учебный год. Узнали цены в самых модных школах в семьях звезд на учебный год 2023 – 2024.

Удаленка для путешественников

Звезды с детьми часто путешествуют, порой захватывают и каникулы. К примеру, семья рэпера Джигана и блогера, предпринимательницы Оксаны Самойловой часто отправляется путешествовать за границу во время учебного года. Двое из четырех детей пары уже школьники – Ариела и Лея учатся в британской частной школе в Барвихе. Здесь обучают по российской образовательной программе. А также – по международной, основанной на английской национальной программе. Учебный день делят на 2 этапа: до обеда учатся по российской программе, потом – по английской. Выпускники получают наш аттестат, а также сдают тесты IGCSE и A-LEVEL, а с их результатами можно пробовать получить высшее образование за границей.

Джиган и Оксана Самойлова с дочками-школьницами. Фото: СОЦСЕТИ

Есть большой плюс для любителей путешествий: налажено онлайн обучение – дети могут присутствовать на уроках дистанционно, а после занятий общаться с педагогами индивидуально. Чем периодически пользуются дети Джигана и Самойловой: перед экскурсиями или походами на пляж сидят за компьютерами, а потом бегут отдыхать. Учебный год здесь 10 месяцев.

Кстати, в городском филиале международной школы с таким же принципом обучения и стоимостью занимается сын Дмитрия Шепелева. Телеведущий отдал Платона в школу, где получают и наш аттестат, и сдают заграничные тесты на тот случай если мальчик, когда вырастет решит получать высшее образование.

Цена: 1 млн. 500 тыс. руб. за учебный год за одного ребенка.

Охрана для детей блогеров

У скандально известного блогера Елены Блиновской (находится под следствием) четверо детей – трое из них школьники. Их в школу доставляет водитель, а там уже серьезная охрана и прочий полный пансион на целый день для детей состоятельных людей – уроки, дополнительные занятия, домашка, секции и кружки, питание, психологи и т.д. Оплачено было на год вперед. Оплачен или нет следующий учебный год семьи — неизвестно: многие платят в мае, кто-то летом. Учатся дети Блиновской там же, где когда-то занимались дети Аллы Пугачевой – в Первой московской гимназии. С первого класса часть предметов основной программы преподается на двух языках: русском и английском. Сама Блиновская частной системой образования была довольна: «Я, честно, не парюсь за школу вообще. Гувернантка следит за успеваемостью детей».

Цена: 1 млн. 680 тыс. руб. за учебный год за одного ребенка.

Домашка в школе

Артисты часто на гастролях, приезжают с концертов, спектаклей и съемок поздно ночью, поэтому контролировать уроки некогда. Но в звездных частных школах этот вопрос решен: дети делают уроки с преподавателями, а заодно посещают и дополнительные занятия, и кружки, и секции – все в одном месте. Как говорится: любой каприз за ваши деньги. Старший сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова первоклашка Артемий домой задания не носит – и поделки делает, и стишки учит в школе. Мама мальчика довольна, что выбрала школу полного дня: «Первую половину дня дети учатся, а во второй ходят в секции и делают домашние задания, что для меня тоже большое счастье. Я не хочу делать домашние задания с ребенком!»

Старший сын Подольской и Преснякова заканчивает 1-й класс. Фото: СОЦСЕТИ

Артемий Пресняков перед поступлением в школу проходил тестирование, общение с психологом, учителем. Обычная практика для частных школ перед зачислением и заключением договора.

Цена: 800 тыс. руб. за учебный год за одного ребенка.

Все включено

В дорогих частных школах в классах часто не больше 15, 16 детей, поэтому у детей есть индивидуальные планы обучения. Старшеклассников готовят к поступлению на выбранные специальности. Также можно менять кружки и секции, пока не найдешь дело по душе – все рядом.

Самые популярные частные школы у звездных семей: загородный филиал Ломоносовской школы и гимназия имени Е. И. Примакова. В Ломоносовской частной школе используют авторские технологии развития интеллектуальных способностей учеников. Здесь учатся дети актеров Екатерины Климовой и Михаила Пореченкова, певиц Жасмин и Ирины Дубцовой. В гимназии Примакова билингвальное обучение – преподают на русском и английском языках. Помимо аттестата нашего государственного образца выпускники могут по желанию получить еще один документ. Гимназия авторизована по программе международного бакалавриата, поэтому желающие девятиклассники могут поступить на курс подготовки к дипломной программе Международного бакалавриата. Школу посещают: дети Анны Банщиковой, Ксении Бородиной (старшая дочь школьница, а младшая посещает здесь сад, а 1 сентября идет в 1 класс), Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна, Марии Кожевниковой, внуки Надежды Бабкиной. А дочь Леры Кудрявцевой здесь учится и играет в детсаду.

У Ксении Бородиной в новом учебном году будет 2 гимназистки. За дочек блогер и телеведущая заплатит 1 млн. 600 тыс. руб. Фото: СОЦСЕТИ

Цена: 800 тыс. руб. за учебный год за одного ребенка (гимназия Примакова). 1 млн. 665 тыс. руб. за одного ребенка за учебный год (загородная Ломоносовская школа).

А как у них?

Звезды, которые год назад сбежали за границу, устроили детей в частные заграничные школы. Ранее они обучались в частных российских школах. Принцип тот же: полный день, индивидуальный подход и прочие блага дорого обучения.

Латвия

Певица с украинским гражданством Светлана Лобода долгие годы зарабатывала деньги в России, теперь тратит их в Латвии. Лобода устроила 11-летнюю дочь Евангелину в самую дорогую латвийскую частную школу: Exupery International School находится в поселке, из которого до Юрмалы и Риги можно добраться за 15 минут на машине. Преподают на английском.

Цена: 15 тысяч евро (1 млн. 291 тыс. руб.) за учебный год за ребенка.

Израиль

Девятилетние дети Аллы Пугачевой двойняшки Елизавета и Гарри Галкины посещают одну из самых дорогих частных школ Израиля. «King Solomon school» находится в 20 минутах езды на машине от их израильского дома в Герцлии. Детей возит на занятия, также как и раньше в Подмосковье, водитель (он же охранник). Преподают в частной школе на иврите и на английском, дети учатся по программам Израиля и Великобритании. После окончания школы выдают диплом международного бакалавриата (IB), а с ним можно поступать в университеты разных стран.

Цена: 72 тысячи шекелей (1 млн. 519 тыс. руб.) – за ребенка за учебный год.

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