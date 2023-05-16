Появились грустные новости об Алле Пугачевой

Алла Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева во время последнего приезда в Россию на похороны Валентина Юдашкина жила не в своем замке в деревне Грязь, а в другом месте. Грустными новостями о том, что Примадонна не смогла побывать в своем замке в деревне Грязь, поделился ее друг. По словам продюсера Сергея Дворцова, артистку приютила вдова кутюрье Марина Юдашкина. По каким причинам Алла Борисовна остановилась в чужом доме, не известно.

"В России Алла Пугачева находилась два-три дня и жила у семьи Юдашкиных, а не в деревне Грязь", - вздыхая, высказался продюсер Сергей Дворцов.

Он также решил заступиться за Примадонну после того, как россияне набросились на нее с публичными оскорблениями из-за внезапного возвращения. "Во-первых, она имеет полное право приехать сюда в любой момент, когда ей это нужно... Обсуждать за ее спиной и осуждать ее прилет сюда, на территорию России я считаю бестактным", - цитирует его сайт mk.ru.

К слову, ранее продюсер назвал "чушью и ложью" заявления Стаса Барецкого о продаже замка Пугачевой. Он призвал шоумена показать подтверждающие покупку документы и отметил, что, по данным его источников, замок приобрел другой бизнесмен.

"Данный товарищ - шоумен. Вот этот комментарий, что он хочет сделать из данного дома морг-крематорий, честно, это неадекватно. Это чушь, ложь, он не мог купить. Хотя бы головой думал бы просто... Пускай он лично документы эти покажет, с кем он вел переговоры. У меня достоверные источники, что другой бизнесмен уже приобрел дом", - сообщал Дворцов.

Мужчина добавил, что изначально на покупку замка претендовали поклонник певицы и крупный бизнесмен. "Сделка состоялась в конце марта за 1 миллиард рублей. То есть в этот дом, возможно, он уже заехал, проживает", - пояснил продюсер.