Известный телеведущий требует Галкина* и Слепакова** судить за измену Родине

Иноагент Максим Галкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне вторые сутки обсуждают массовое обращение звездных иноагентов в суд. Признанные иностранными агентами знаменитости решили оспорить свой статус. В числе просящих оказались Максим Галкин* и Семен Слепаков**. Оба сбежали из России в Израиль. Находясь на чужбине артисты с завидной регулярностью делают антироссийские заявления. Владимир Соловьев не остался в стороне от происходящего.

"Кого там только нет - там Галкины... Они все подают и говорят: «Мы не хотим быть иностранными агентами». Знаете, что я вам скажу? Я их поддерживаю", - огорошил Владимир Соловьев.

По его словам, иногстранные агенты должны ответить перед законом другим способом. "Продюсер, артист и музыкант Семен Слепаков, покинувший Россию после начала СВО, подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Я считаю, что он абсолютно прав... Необходимо снять статус иноагента и судить по статье «Измена Родине»! Они предатели! Никакие они не иноагенты", - разгневался ведущий в шоу "Соловьев LIVE".

Соловьев уверен, что иноагенты встали против своей Родины и против народа. "Поэтому давайте называть вещи своими именами и давайте возбуждать против них статьи, по которым они не должны будут писать «иноагент», а сидеть! И лучше пожизненно", - добавил он.

К слову, ведущий шоу еще до того, как Слепакова признали иноагентом, негативно реагировал на его выпады. "Ну какая же гнида Семен Слепаков!.. Не человек... И смотришь на них и думаешь, ведь сколько лет прямо вот с причмокиванием брали деньги у власти, у кого угодно. Какие же жалкие…" - возмущался Соловьев.

Высказывался он и о Галкине. "Макс Галкин сын офицер... Макс - кусок..." - заявил Владимир Рудольфович.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

**Минюст РФ включил Семена Слепакова в список физлиц-иноагентов