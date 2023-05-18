На своих и чужих людей не делим: Минфин сохранит единую ставку для налогоплательщиков

Был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников. Вне зависимости от их статуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чудеса давно забытого либерализма демонстрирует российский Минфин. Недавно там изъяли из Госдумы уже внесенный законопроект по реализации основных направлений налоговой политики. И теперь выяснилось, почему. В финансовом блоке решили не мучиться с подсчетом налогов. И сделать единую ставку подоходного налога как для постоянно живущих в России работников, так и для тех, кто уехал из страны, но продолжает трудиться на российские компании.

- Был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников. Вне зависимости от их статуса – российский налоговый резидент, нерезидент – их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%. Применение единой ставки существенно упростит администрирование налога, - подчеркнул заместитель Министра финансов РФ Алексей Сазанов.

Напомним, начальная ставка подоходного налога для физических лиц сейчас составляет 13%. Она чуть-чуть прогрессивная. На два процентных пункта больше платят лишь те, кто получает свыше 5 млн рублей в год. В апреле этого года правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому налоговые нерезиденты (то есть, те, кто живет вне России больше полугода), обязаны платить не 13/15%, а 30% со своих доходов, полученных от российских компаний. Тем самым власти хотели бороться с массовым отъездом россиян. Но потом почему-то передумали.

Эксперты считают такое решение правильным. Во-первых, так будет проще для самих компаний. Им не придется мучиться с подсчетами и начислениями. Во-вторых, у нас и без того излишний дефицит кадров в отраслях. Лишние налоговые ужесточения сейчас точно не нужны. Иначе работать будет некому.

- Было предположение, что повышенные ставки приведут к тому, что люди вернутся. Но теперь пришло понимание, что так принудить не получится. Сохранение единой ставки НДФЛ - исключительно мудрое экономическое решение. В этом случае сохраняются связи между компаниями и уехавшими работниками. Бизнесу не надо искать новых сотрудников или платить более высокие налоги. А люди, оставшиеся за границей, не будут воспринимать себя как люди второго сорта. И больше вероятность, что при снижении рисков, которые они для себя видят, они вернутся в Россию, - считает Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, люди, уехавшие за рубеж, это в основном специалисты интеллектуального труда, которых нам сейчас не хватает. Их не надо наказывать за то, что они уехали. Наоборот, для них нужно оставить двери открытыми.

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