Вскрылась правда о русской любовнице Билла Гейтса: миллиардера шантажировали за измены с красавицей из России

Тихий и безобидный с виду Билл Гейтс в очередной раз оказался уличен в романе на стороне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тихий и безобидный с виду Билл Гейтс в очередной раз оказался уличен в романе на стороне. Два года назад он развелся со своей супругой Мелиндой, с которой они прожили 27 лет. Сразу после этого СМИ наводнили откровения бывших сотрудниц Microsoft, они наперебой рассказывали о том, как Гейтс пытался пригласить их на ужин, а иных даже соблазнял.

Сейчас же вскрылись новые подробности частной жизни одного из самых богатых людей мира. У Гейтса нашли русскую любовницу.

Вскрылось это благодаря попыткам журналистов установить связь между соучредителем Microsoft и миллиардером-финансистом Джеффри Эпшейном, который был обвинен в педофилии и сексуальной эксплуатации десятков молодых девушек, принимавших участие в его закрытых секс-вечеринках.

Билла Гейтса неоднократно спрашивали, общался ли он с Эпштейном. На это он отвечал, что, действительно, как-то раз ужинал с ним.

«Я сожалею о том ужине, но в этом не было ничего, абсолютно ничего, — добавлял Гейтс. - У него были отношения с людьми, которые, как он сказал, могли бы пожертвовать на развитие глобального здравоохранения, что меня интересует. А в этом направлении недостаточно финансирования».

Но выяснилось, что одним ужином дело не закончилось. У мужчин была общая знакомая - россиянка Мила Антонова. По данным The Wall Street Journal, Гейтс и Антонова познакомились в 2010 году на соревнованиях по бриджу. Их мимолетное знакомство переросло в роман.

Три года спустя, партнер основателя Microsoft Борис Николич направил Милу к Джеффри Эпштейну, чтобы тот помог ей найти необходимые полмиллиона долларов для открытия онлайн-бизнеса. Финансист, в том числе посодействовал в оплате занятий девушки по программированию. Но стартап в итоге провалился.

Антонова сохранила хорошие отношения и с Эпштейном, поэтому в 2014 году она останавливалась на несколько дней в его квартире в Нью-Йорке. Но судя по всему, никаких романтических или сексуальных отношений между ними не было.

Правда то или нет, но американская пресса утверждает, что в 2017 году Джеффри Эпштейн решил шантажировать Билла Гейтса, пригрозив в электронном письме, что сольет информацию о его романе с Антоновой. Взамен он потребовал возместить ему 500 тысяч долларов, потраченные на обучение Милы.

Да и помимо Антоновой, Гейтса и Эпштейна все-таки связывали дружеские отношения, длившиеся много лет. Весной 2013 года они вместе присутствовали на вечере в доме на тот момент действующего председателя Нобелевского комитета Турбьерна Ягланда, где бурно обсуждали деятельность фонда миллиардера по борьбе с полиомиелитом в Афганистане.

Один из сотрудников фонда миллиардера сообщил, что в еженедельниках основателя Microsoft значится более шести запланированных встреч с Эпштейном, в том числе в его личных апартаментах в Нью-Йорке, начиная с 2011 года. А в марте 2013 года Гейтс летал на джете Эпштейна, который окрестили «Лолита-экспресс» (из-за того, что на нем перевозили юных девушек на частный остров финансиста) из Нью-Джерси во Флориду. Теперь Биллу Гейтсу придется в очередной раз раскаяться в своих встречах с финансистом.