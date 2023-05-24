Вопрос дня: А вы бы пошли рабочим на завод?

Вопрос дня: Вы б в рабочие пошли? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Максим Сурайкин, бывший кандидат в Президенты России:

- Стать рабочим не мечтал, но работал с 11 лет. В школьном подвале один деятель наладил производство автофильтров. Я получал молоко за вредность - мы там масляными парами дышали. Работая по разу в неделю, зарабатывал по 25 рублей. Это было круто, но вернуться в то время не хотел бы.

Юрий Ковердяев, бывший главный художник-каллиграф Гознака:

- Совет поднабраться мозгов на заводе отец мне дал, и перед армией на заводе АЗЛК я делал форточки для «Москвичей». Рядом работали дядьки, и я увидел, что им больше ничего в жизни не надо, как оттарабанить смену, быстрее попасть домой, где телевизор, колбаса и, может, пиво. И я понял: тут из плотника краснодеревщиком не станешь.

Алексей Попов, замдиректора завода ЖБИ:

- Если жизнь прижмет - снова встану на формовку железо-бетонных плит. Хотя физически это будет тяжелее, чем 30 лет назад.

Константин Бусуркин, ветеран МВД:

- Учитывая специальность, полученную в политехническом, пошел бы скорее не в рабочие, а инженером по станкам с ЧПУ. Но пришлось бы еще подучиться.

Вадим Дробиз, аналитик рынков алкоголя:

- Я в четвертом поколении офицер и другой профессии для себя не видел. После 8-го класса пошел в Нахимовское. Тогда и офицер, и квалифицированный рабочий - это было престижно. Сейчас другие понятия о престиже.

Сергей Гончаров, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Я до армии на заводе Лихачева работал на конвейере и гордился тем, что вот я - пацан, а из моих рук выходит машина «ЗИЛ». Первую рабочую зарплату принес маме, она мне 22 рубля выдала, чтобы я купил себе новые ботинки. Пошел бы сейчас - не знаю...

Андрей Ламанов, летчик, Герой России:

- Я с детства был сориентирован на небо. А куда еще, если твой отец - летчик и вокруг все работают в авиации? Но, если бы что-то с небом не получилось, была мысль пойти на железную дорогу.

Виктор Лазько, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса:

- Я умею варить электросваркой - отец научил. В сочинениях я писал, что хочу стать агрономом, но пару раз выступал за школу в городских конкурсах по токарному делу. Там важна была точность. В лихие 90-е нам шеф говорил: вас руки кормят. Я научился класть кирпич, сам делал керамзитоблоки, сделал бетономешалку своими руками и на стройке неплохо зарабатывал.

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