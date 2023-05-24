Они пытаются шатажом заставить свернуть сотрудничество с Россией: Владимир Путин резко высказался о западных оппонентах

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко Фото: REUTERS

УКРАИНА КАССИРУЕТ ДЕНЬГИ ЗА ТРАНЗИТ

В Москву прилетели почти все лидеры стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Они обсудили экономическую интеграцию.

Владимир Путин первым произнес речь и резюмировал нынешнее положение.

- Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, общий ВВП государств Евразийского союза за 2022 год сократился на 1,6%. А некоторые эксперты там, как у нас в народе говорят, за бугром предсказывали совсем другой сценарий, обвальный сценарий, - с удовольствием отметил президент.

Он рассказал, что эксперты разных стран пересмотрели рост российского ВВП в этом году с 0,7% до 1,5-2%.

- Наши западные оппоненты пытаются уговорами, различными посулами, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией. Но мы всегда ответственно и добросовестно подходим к взаимодействию со всеми странами, и мы выполняем в полном объеме и в срок договоренности, - заверил Путин.

Владимир Путин напомнил и о прошлогоднем европейском энергокризисе: "Цены на энергоносители там приближаются к экономически обоснованным".

- Но кто виноват в том, что произошло? «Северный поток – 1» взорвали. «Северный поток – 2» не открыли. Газовый маршрут «Ямал – Европа» через Польшу – Польша закрыла. Мы что ли закрыли? Они же закрыли. Две нитки газопровода через Украину – Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит, - сказал Путин.

Еще российский лидер напомнил о проекте железной дороги, соединяющей Россию с Иранскими портами. 30 млн. тонн можно будет перевозить в год из Балтики в Персидский залив, если все заработает.

НУ ВПИХНЕМ МЫ ПРИБОРЫ В КРЫЛО

Следующим выступил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Он напомнил про общие микроэлектронные проекты.

- Все говорят про микроэлектронику… 0,7 нанометров... - говорил с трибуны Батька.

- Пока нет у нас, - с места заметил Путин.

- Пока нет, - согласился Лукашенко. - Один конструктор сказал мне: «Передайте, чтобы Владимир Владимирович не расстраивался». Вы хотите, чтобы на чипах летали самолеты и ракеты? Ну впихнем мы эти приборы в крыло самолета. Не надо умирать, что мы где-то отстали.

- Что надо, летает и взрывается, - резюмировал глава союзной страны.

Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева особые отношения между Москвой и Минском, кажется, немного волнуют.

- В рамках ЕАЭС существует Союзное государство. Концептуальная идеологическая основа у него серьезная - признание общности белорусского и российского народов. Один народ, одно государство. В мировой политической истории феномен – две страны, одно государство. С единым политическим, военным, культурным, валютным пространством. Даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Остальным странам ЕАЭС надо обсудить данную проблему, - уверен Токаев.

Когда казахстанский лидер заговорил про боеголовки, Путин и Лукашенко обменялись взглядами и пожали руки.

Президента Киргизии Садыра Жапарова общее ядерное оружие не беспокоит. Он как раз поддержал дальнейшую интеграцию. И чем глубже, тем лучше.

- У всех граждан всех стран в каждой другой стране Союза должны быть равные права на образование, медицину, спорт, - заявил Жапаров.

Для Киргизии такое положение действительно стало бы прорывом.

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