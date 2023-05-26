Стало известно истинное состояние здоровья Захара Прилепина: на восстановление надо не меньше полугода

6 мая политик Захар Прилепин стал жертвой покушения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 мая 2023 года внедорожник «Ауди», за рулем которого находился действующий офицер Росгвардии, писатель, политик Захар Прилепин, был взорван при выезде из деревни Ярки. В большинстве СМИ ошибочно фигурирует название Пионерское, но это, как выяснилось, соседняя деревня.

Взрыв произошел аккурат, когда Захар вернулся из командировки в зону СВО. Он там служит по контракту в батальоне оперативного назначения Росгвардии «Оплот».

Украинские диверсанты пытались убить двух зайцев двумя минами (одна по какой-то причине не сработала): ликвидировать действующего офицера российской силовой структуры, и уничтожить «главного пропагандиста Русского мира» (так его называют оппозиционные медиа).

План сорвался, и все же погиб ближайший соратник Прилепина – друг семьи и личный охранник Александр Шубин (позывной Злой). Он сидел на пассажирском сидении, а не за рулем, как написали многие СМИ.

Уроженец Луганска Александр «Злой» Шубин в буквальном смысле убежал в зону конфликта из Казани, куда его вывезли родители еще весной 2014 года Фото: Личный архив

Как сообщил источник в силовых структурах Нижегородской области, тело Шубина смогли извлечь только после обезвреживания второй мины: «Сначала ждали комиссию из Москвы». Похоронили бойца в родном Луганске.

ТРИ ЧАСА ЖДАЛИ СКОРУЮ

Сам Прилепин потерял много крови, шансов не дождаться «скорой» было больше, чем выжить. Первые медики добралась до деревни лишь через три часа. Местные жители рассказывают, что врачи приехали вместе с гаишниками: были уверены, что произошло банальное ДТП. «А у вас что здесь, взорвалось что-то?», – врачи были шокированы.

С множественными переломами Захар пролежал на ДСП-подстилке с подушкой под головой около трех часов, ни разу не потеряв сознание. Все это время - координировал своих помощников и просил позвонить матери, чтобы ее успокоить. Анестезией на месте ЧП стали уколы анальгина и кетанова, которые принесли соседи. Их колола медсестра-анестезиолог Дарья Рунова, живущая в доме неподалеку.

Глава Борского района, когда узнал, что случилось на самом деле, запросил «вертушку», губернатор Глеб Никитин тоже был сразу поставлен в известность - он дал «зеленый свет» на экстренный трансфер. А вот везти Прилепина в Москву медики отказались сразу - нужна была срочная помощь, не откладывая.

– То, что он выжил, чудом можно назвать только с технической точки зрения, – пояснил один из действующих травматологов-ортопедов. – Известны разные случаи, когда пациенты оставались почти невредимыми после, как казалось, несовместимых с жизнью взрывов или падений. Все зависит от множества факторов: в каком положении находился пострадавший, куда пошла взрывная волна, были ли препятствия на пути к телу и прочее.

Сразу же приходит на ум свежий апрельский казус с жителем Воронежа, который выпал с 19 этажа дома, приземлился на крышу машины и спокойно пошел, напевая шлягер Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Правда, тот 40-летний везунчик был нетрезвым. Может, это его и спасло. Прилепин же в день теракта из деревни направлялся на мероприятие, алкоголя в его крови не было.

После консилиума врачи ввели пациента в медикаментозный сон, начался комплекс операций. Палату писателя в больнице им. Семашко взяли под охрану. Допуск ко всем остальным пациентам серьезно ограничили. Журналистов в приемной покой старались не пускать. Сотрудники выпроваживали ждать на улицу даже тех, кто приезжал забирать пожилых людей после выписки.

В первые дни после теракта в палату к Захару не смогли попасть даже близкие, не говоря о партийных товарищах, сослуживцах. Не пускали ни губернатора Никитина, ни депутата Кузнецова. Никого! СОБР получил приказ открывать огонь на поражение по нерегламентированным гостям. И этот приказ чуть даже не пришлось использовать - в палату пытался прорваться один из российских влиятельных чиновников.

Следственный комитет начал активно раскручивать дело, на следующий же день вызвал на допрос членов семьи Прилепина. Их тоже взяли под госзащиту.

— Шеф уже вовсю раздает указания, лучше б еще полежал-поспал, мы вообще про выходные мечтали, — пошутил в приватном разговоре с автором один из помощников Прилепина.

Практически всё время донбасского конфликта Александр Шубин служил в ряде спецподразделений ополчения. В 2016-2018 и 2022-2023 - в составе тех же подразделений, где служил и Захар, выполняя в числе прочего функции его охранника и водителя Фото: Личный архив

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

Первое видео Прилепина появилось 9 мая. Уговорив главврача на короткий визит, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин снял селфи-ролик с Захаром, который лежал в палате, с трудом поддерживая голову рукой. В День Победы это должно было иметь витальный посыл, хоть и выглядело специфически - землянисто-желтый цвет лица, пространный взгляд и еле живая улыбка выдавали еле живого Захара.

Завидная сетевая активность, которую писатель развил через помощников, чуть только пришел в себя, многих успокоила. А украинской пропаганде дала лишний повод порассуждать об «инсценировке» - раз пишет и раздает приказы, значит – в полном порядке.

ДИВАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Еще до того, как были оглашены хотя бы предварительные детали покушения, некоторые военные специалисты - для разных антироссийских и украинских СМИ - дистанционно, по картинке провели экспресс-анализ подрыва. И пришли к выводу, что противотанковая мина ничего бы не оставила от машины писателя. А, например, сценарист и режиссер Мария Ефремова в блоге «Яндекс.Дзен» и вовсе всерьез озвучила версию об «инсценировке». Дескать, как один человек может выжить, а второй остаться «без царапинки»?

Даже несмотря на то, что подрыв машины Прилепина укладывается в логику и стиль терактов против других деятелей «Русской весны», а глава военной разведки Украины Буданов по факту подтвердил причастность к покушению, версию «постановки» теракта на украинском госуровне продолжили разгонять.

Бурную деятельность в сети Прилепин развил будто назло недругам. Врачи настаивали на покое, но он не унимался: посты в телеграм-канале, анализ повестки, обращения. По старой привычке ему хотелось ответить каждому, на каждый вброс. Хотя организм все еще оставался обескровленным. И поэтапно вырисовался список травм, полученных в результате теракта.

ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕ МЕНЬШЕ ПОЛУГОДА

12 переломов различной тяжести, включая 9 - на ногах, перелом грудины и позвоночника, травма легких, сотрясение мозга и т. д. Очевидно, что быть полноценно мобильным Захар сможет нескоро. Аппараты Илизарова, которые помогают срастить костные переломы, – это не менее чем на полгода. А изможденный вид писателя – следствие ряда сложносоставных операций и анестезии, которые организм 47-летнего писателя переносит явно не без труда.

– Как минимум полгода он будет находиться в лежачем положении, если все пойдет более-менее благополучно, – предположил один из специалистов ФМБА России, участвующий в процессе реабилитации. – На каждой ноге по несколько переломов, есть и двойные. Полностью раздроблена пятка. Но самое тяжелое – позвоночник. Никто всерьёз не может спрогнозировать ход восстановления.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР

Тяжелое состояние подтверждает и видео-записи, которые Прилепин публикует у себя в соцсетях. Политик произносит каждое слово натужно, говорит на выдохе, с большим усилием и выглядит крайне нездорово. Не надо быть медиком, чтобы увидеть, насколько он пока еще слаб.

Судя по официальным отчетам в СМИ, немногим больше чем за неделю ему провели 4 операции крупных пятичасовых операции.

В настоящий момент Прилепин находится под госзащитой, он остаётся действующим офицером батальона «Оплот» Росгвардии и даже обещался вернуться в строй. Но пока это скорее демонстрация намерений, чем реальный план на ближайшее будущее.

Смежная политическая карьера офицера тоже заморожена. Хотя на XII съезде партии «Справедливая Россия – За Правду» его даже переизбрали сопредседателем партии. Авторитет Прилепина внутри СРЗП весОм, при этом формы реального политического участия остаются под вопросом.

Встала на паузу и программа «Уроки русского», которую Прилепин впрок записывал в Москве, а затем уже и в Луганске, даже пока служил в зоне СВО. В настоящий момент в эфире НТВ начали выходить ранее записанные выпуски и дайджесты с лучшими моментами из архива.

– Нет никакого четкого понимания, когда и как можно бы продолжать эфиры, – объяснили наши источники на федеральном телеканале. – Захар отвечает на сообщения через помощников, но быть в кадре, тем более в презентабельном виде, сможет, очевидно, нескоро. С одной стороны, руководство всячески поддерживает его, ведь он один из двух человек на НТВ, находящихся под наибольшими мировыми санкциями. С другой, – определенность в этом смысле нулевая. В десятых числах мая мы должны были записывать новый пул программ в Москве. Но случилось то, что случилось. Что будет дальше – никто не знает.

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