Захар Прилепин вышел из комы, у исполнителя теракта могли быть сообщники: что известно о покушении на писателя

6 мая на писателя Захара Прилепина было совершено покушение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Покушение на известного российского политика и писателя Захара Прилепина было совершено 6-го мая на трассе в Нижегородской области. На следующий день после случившегося Захара вывели из медикаментозной комы. Близкие и коллеги сообщили кое-какие подробности о состоянии и настроении писателя. А тем временем, подозреваемый в совершения теракта дает первые показания. Все что известно к этому часу в материале «КП».

Машина, на которой ехал Прилепин взорвалась близ поселка Пионерский. Водитель (им был друг писателя Александр Шубин) погиб на месте. А Захара вытащили из машины жители поселка, они же вызвали скорую помощь и спасателей. Местный жители, ставшие свидетелями случившегося рассказали после, что вплоть до приезда скорой Захар был в сознании, но двигаться не мог. «Когда его забирали, он был в чувствах, ему капельницу поставили, - приводят «Московский комсомолец» слова одной из очевидцев - Он стонал. Выглядел ужасно. С лицом все хорошо было, ноги у него... одна нога шевелилась, а вторая - кости все переломанные...». Как рассказали люди, скорая ехала около 2-х часов.

ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА ВЫВЕЛИ ИЗ КОМЫ

Вплоть до утра 7-го мая состояние писателя оценивали, как тяжелое. Известно, что ему провели экстренную операцию в ввели в медикаментозную кому. Утром же стало известно, что Захар пришел в себя, и состояние его оценивается медиками, как стабильное.

Весь день поступали сообщения о самочувствии писателя от его пресс-службы и коллег по политический партии «Справедливая Россия за правду». Дмитрий Кузнецов (депутат Госдумы) лично не общался с Захаром, но помог организовать визит в больницу близкого человека писателя. От него же и узнал, а после и поведал журналистам из ТАСС, что Захар чувствует себя лучше и уже даже шутит и юморит. «Точно у Бога есть на него какие-то планы», - заключил Кузнецов.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПЫТАЛСЯ НАВРАТЬ, ЧТО ЛОВИЛ КУРОПАТОК

Между тем, сразу же после случившегося в Нижегородской области был объявлен план перехват. В результате уже через несколько часов правоохранителям удалось задержать человека, подозреваемого в совершении теракта. Им оказался некто Александр Пермяков. Поймали его на выходе из леса в соседнем поселке. Поначалу Пермяков пытался прикинуться местным жителем, который "просто ловил на соседнем пруду куропаток".

Но правоохранители, которые были тоже из местных, прекрасно знали, что никаких прудов и куропаток здесь нет. Это и вызвало подозрение. При задержанном нашли два паспорта — украинский и российский. Чуть позже, в полицейском участке он сознался в содеянном, сообщив, что действовал по заданию украинских спецслужб.

7-го мая весь день Пермякова допрашивали и стали известны подробности этой личности. Александру 29 лет, он уроженец Донецкой области. Воспитывался в интернате для детей-сирот и малоимущих. В 15 лет получил свой первый срок — 4 года за разбойное нападение. После освобождения вернулся в родной поселок Дружковка, Донецкой области. Как Пермяков сам сообщил сотрудникам СК, в 2018 его завербовали спецслужбы Украины. В России Пермяков находится с 2022 года и даже уже успел получить паспорт с двуглавым орлом. Видеопризнание Пермякова опубликовано в соцсетях СК: «В 2018 был завербован и в 2022 въехал на территорию России с целью убийства писателя Захара Прилепина, Орудия убийства — противотанковая мина. О содеянном сожалею». Так же из показаний задержанного известно, что он заложил взрывное устройство на пути следования автомобиля Прилепина. И привел его в действие дистанционно .

На Украине официальные власти не отрицают, но и подтверждают свою причастность к организации теракта. Ответственность за случившееся на себя взяло на себя движение украинцев и крымских татар «Атеш».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

За последнее время 1,5 миллиона украинцев получили российское гражданство. В настоящее время для них действуют миграционные послабления, позволяющие оформить гражданство нашей страны в кратчайшие сроки.

- В связи с нынешней ситуацией, можно сказать, что нужно предпринимать какие-то определенные меры в отношении тех, кто сейчас находится на территории России, получил, может быть, российское гражданство, говорит на чистом русском языке и вообще ничем непримечателен? Можно ли и нужно ли проверять этих людей, и если да, то как? - спросили в эфире радио «Комсомольская правда» у Президента союза офицеров группы «Альфа», подполковника запаса ФСБ Алексея Алексеевича Филатова.

- Да, конечно, проверять людей нужно. Но нужно понимать, что у нас беженцы с Украины исчисляются миллионами. И понятно было с самого начала, что среди этих беженцев были, конечно же, люди, которые при определенных условиях готовы будут работать на украинские спецслужбы. Это дело достаточно муторное, конечно, всех проверять. Тем более что надо понимать, что эти люди очень хорошо замаскированы, у них хорошая легенда, хорошие документы прикрытия, они, наверное, имеют какую-то работу, в принципе похожи на нормальных граждан. В данной ситуации меня вообще поразило, что после взрывов Дарьи Дугиной, Владислава Татарского такие люди, как Захар Прилепин, не озаботились организацией качественной охраны. Так скажем, безопасность личного автомобиля – это вообще классика, азбука охраны людей, у которых какие-то предположения, что против них замышляют какие-то преступные деяния. В первую очередь они о чем должны заботиться? Чтобы их автомобиль 24 часа в сутки находился под жестким контролем.

- Дело в том, что взрывное устройство заложили на пути следования писателя и привели в действие дистанционно. Ни один из лидеров общественного мнения, как бы он ни заботился о своей безопасности, не может проверять все дороги в нашей стране, все торговые центры, на парковках которых он оставляет автомобиль. Что в данной ситуации по поводу безопасности и проверки что скажете?

- Я слышал эту версию, что мина была заложена, но с точки зрения вероятности исполнения такого теракта во время движения машины, особенно быстрого движения машины, вот так попасть… А я видел машину Захара Прилепина, автомобиль просто искурочен. Попасть в движении на большой скорости в эту волну ударную таким образом, знаете…

- Да там не было большого движения, это сельская дорога. Произошло все недалеко от дома Прилепина. Это не трасса М-4 «Дон», по которой машины несутся, это несколько иная ситуация. Поэтому, собственно, и заложили взрывное устройство без труда.

- Ну, надо тогда отдать должное планировке этой операции, как у них это все удачно получилось.

- Теперь по поводу планировки. Казалось бы, всё продумали, предусмотрели, человека отправили, он план свой осуществил, машина подорвана. Дальше он выходит из леса, попадает на сотрудников полиции и говорит совершенно бредовую версию о том, что он на пруду за перепелками охотился. Ни одного водоема в округе нет. Это значит, как и с Треповой, да плевать нам, что с вами будет дальше?

- На самом деле, да, похоже, у него даже не было нормальной какой-то версии и путей отхода в этой ситуации. Это странно. При той, скажем так, хорошей, качественной подготовке к этому теракту удивительно, что человек так легко попался. Наверное, не обошлось без профессиональной работы Министерства внутренних дел. Я не думаю, что все это случайно произошло. Он планировал не попасть вообще в поле зрения, смешаться с местными жителями, но бдительность полицейских не дала ему пройти, и его достаточно быстро вывели на чистую воду. Он сам привел это устройство в действие, видимо, он сам его и закладывал, он его перевозил. Это достаточно большая работа, подготовка, и при этом его так быстро поймали. Наверное, у него были сообщники. Но почему его отдали без каких-то вариантов правоохранителям, для меня загадка. Я не думаю, что там было, как с Дарьей Треповой, все-таки человек имел украинское гражданство и, по идее, мог быть использован еще на каких-то мероприятиях.

Про наличие возможных сообщников у Александра Пермякова говорят сейчас многие эксперты. Вполне возможно, что в самое ближайшее время правоохранителям удастся их вычислить. Уголовное дело заведено по статье «теракт». СК сообщает, что допрос будет продолжен, так же как и поиск других лиц, причастных к организации покушения.

«НЕЛЬЗЯ К КАЖДОМУ ПРИСТАВИТЬ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ»

Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы «Россия Сегодня», член Совета по правам человека при президенте России, человек год проведший в украинской тюрьме считает, что каждый должен сейчас проявлять бдительность.

- Знаете, когда происходят какие-то теракты, то мы всегда начинаем выяснять, было сделано всё или не было сделано всё. Когда этих терактов нет, считается, что сделано всё. Не надо забывать, что идет специальная военная операция, по сути, конфликт с серьезным противником, у которого большая историческая память на организацию терактов. Существует у них даже специальный такой термин - политическое убийство или покушение на политическое убийство с целью формирования атмосферы страха и устранение тех, кого они считают своими основными врагами. Самое главное, что нужно всем об этом помнить. Нельзя к каждому человеку приставить сотрудников в погонах. Но когда все обращают внимание на то, что происходит вокруг, и смотрят на это специфическим взглядом, присущим людям, которые живут в условиях постоянной опасности, тогда, наверное, и безопасность будет организована более эффективно.

- Получается, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего? А есть какие-то другие методы, создание каких-то специальных отделов? Причем мы же понимаем, что это не первый и не второй террористический акт.

- Знаете, мы сейчас с вами входим на очень тонкую почву, тонкий лед, с рассуждением о том, кого и как нужно защищать. Сидя на диване, об этом говорить легко. Специальная военная операция идет уже больше года, а таких случаев – три. Когда мы видим сообщения о том, что предотвращено покушение на известных журналистов, на политических деятелей, мы к этому относимся, как к само собой разумеющемуся. Ну, сделали свою работу люди, и хорошо, пусть работают дальше. Повторюсь, мы имеем дело даже не с террористической организацией, мы имеем дело, с государством, с несколькими спецслужбами. Если мы сейчас предполагаем, что это могло быть дело рук украинских националистов, тогда надо и подходить к этому соответствующим образом.

Нужно выработать к этому свое отношение. Ну эти же люди, которые совершили покушение, не в безвоздушном пространстве находились, они все время ходили по улицам, где-то жили, значит, у них были какие-то соседи, как-то они себя вели. Если бы мы были бдительны, может быть, удалось бы избежать этого.

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