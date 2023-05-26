К какому труду надо приучать ребенка во время учебы: мнения экспертов

Вопрос дня: К какому труду надо приучать ребенка во время учебы?

Валерий Комаров, учитель, Рязань:

- К тому, что развивает и моторику, и творчество. И чтобы первичные навыки были. Я давал немного теории работы с древесиной, с металлом, с пластмассами. Делали вещи от подставок под горячее до бабочек из жести. Они как живые были - и родители относились положительно. Вообще, если нет у ученика чувства радости от того, что сделал руками, - и дальше толку не будет.

Валерий Катышев, бывший мэр горда Буя:

- А у нас ребята в школах работали всегда. Каждый год формируем трудовой отряд. Порядка ста ребят из 10-х классов работают на благоустройстве города и получают деньги за это. Сажают деревья, убирают мусор, траву собирают, бордюры красят. Работы и в маленьком городе много. Вот только до 16 лет на производство мы их привлекать не можем - жестковатые у нас законы.

Владислав Кучма, завкафедрой гигиены детей и подростков Сеченовского института:

- В школе ребенка надо приучать к труду обучения. Если программа обучения предусматривает получение конкретных трудовых навыков - это хорошо. Но ведь и сегодня уроки технологии никто не отменял. Социализация, в том числе подготовка к взрослой трудовой жизни, она идет и через привлечение к таким вот работам на пришкольном участке.

Александр Гезалов, глава попечительского центра:

- Сегодня в России достаточно создано условий, чтобы развивать школьное добровольчество. Два главных направления, на мой взгляд, - экология и помощь людям в непростых ситуациях, в первую очередь пожилым.

Наталья Карпович, глава объединения «Многодетные семьи города Москвы»:

- Любой формат возможен - и посадки деревьев вокруг школы и не только, и работа с книгами в библиотеках или архивах, и музейная деятельность. Если школа возьмет на себя приучение ребят к таким видам деятельности - не только просвещать, но и учить конкретным вещам, это хорошо. Моя дочь пошла в вуз учиться на ветеринара после обучения в школе в медклассе. А до того у них прививали навыки общения с животными и оказания первой медпомощи.

Виктор Сабанеев, читатель «КП»:

- Новое - хорошо забытое старое. Мы в семидесятые прошлого века в школе и полы драили, и территорию убирали (разные классы по графику), и деревья сажали, и парты мыли от всяких записей. Это нормально. Через руки много доходит до головы на будущее.

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