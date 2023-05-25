Близкий человек рассказал, о чем молчит Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кристина Орбакайте отмечает 52-летие скромно и по-семейному. Дочь Аллы Пугачевой свой праздник встретила в США, где сейчас проводит большую часть времени. Рядом с ней - муж Михаил Земцов, дочь Клава и старший сын Никита Пресняков. Младший Дэни Байсаров находится за океаном.

Знаменитая домработница Аллы Пугачевой знает Кристину Орбакайте всю ее жизнь. "Я пришла к Алле, когда Кристине было восемь лет. И почти сразу она утонула у меня в ванной. Когда мы на улице Горького жили, я стала в ванной ее полоскать. А там ванна была широкая, не такие, как в других квартирах. И Кристина у меня ушла под воду", - рассказала Людмила Дороднова.

По ее словам, Кристина росла замечательным ребенком. "Артисткой была сразу - в ней задатки были видны с самого детства. Алла Пугачева не вмешивалась никогда в жизнь Кристины. Знаете, как некоторые мамы тянут своих детишек… Она и сейчас говорит: «Я никогда ничем не помогала Кристине. Она всего добивалась сама». Это чистая правда. Это только заслуга самой Кристины", - откровенничает Люся.

Домработница молится о том, чтобы в семье Орбакайте все было хорошо. Дороднова утверждает, что в жизни певицы наступил сложный период, связанный с нападками недоброжелателей.

"Сейчас очень много злых людей появилось. Эти злые люди козни строят везде, кругом. Хочу, чтобы эти злые люди от их семейства ушли подальше", - цитирует домработницу сайт mk.ru.

Она добавила, что Орбакайте сама о своих неприятностях вряд ли будет рассказывать. "Слава богу, что Кристина никогда не обращала на них внимания", - говорит Дороднова.

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