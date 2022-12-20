Кристина Орбакайте оставила полное грусти сообщение из-за близкого человека

Кристина Орбакайте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кристина Орбакайте некоторое время назад уехала из России в США. Дочь Аллы Пугачевой давно живет на две страны - в Москве она работает, а в свободное время летит к мужу Михаилу Земцову и дочке Клавдии в Майами. Сейчас Кристина наслаждается семейными хлопотами и успевает общаться с поклонниками.

Кристина Орбакайте выступила с грустным заявлением. Дочь Аллы Пугачевой высказалась в адрес легендарного художественного руководителя "Современника" Галины Волчек.

Знаменитый режиссер Галина Волчек близко дружила с семьей Примадонны, дети певицы Лиза и Гарри называли ее бабушкой. Что касается Кристины, то Галина Борисовна ввела ее в свой легендарный спектакль "Двое на качелях", раскрыв театральный талант Орбакайте. "Я рискнула с Кристиной, и никогда об этом не пожалела, никогда", - говорила Волчек.

Она признавалась, что дочь ее близкой подруги успела понравиться буквально всем: от артистов до гримеров и рабочих. Певица упорно репетировала. "Наступил момент, когда я пришла на прогон, посмотрела и вдруг... Я разрыдалась, - вспоминала Волчек. - Да, я тогда обрыдалась".

Знаменитый режиссер Галина Волчек близко дружила с семьей Примадонны Фото: СОЦСЕТИ

Орбакайте боготворила Галину Борисовну. Когда ее не стало, Кристина не скрывала скорби и слез. По сей день она тоскует по умершему близкому человеку. "Нет слов, чтобы описать, какого масштаба это была личность, женщина, учитель", - говорила артистка, не скрывая слез.

А на днях разместила трогательный снимок с Волчек. 19 декабря худруку могло бы исполниться 89 лет. "С днем рождения! Галина Борисовна", - подписала кадр Орбакайте.