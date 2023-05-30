Не надо подыгрывать врагу: почему опасно публиковать видео работы ПВО

Нельзя сливать в сети работу нашего ПВО - это подарок для врага. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Хочу сказать тем восторженным дуракам, которые радостно лили в интернет видосики атаки украинских дронов на Москву. И особенно — кадры, как работала наша ПВО.

Много лет назад, одного старого чекиста, помнящего еще чуть ли не Ежова и Берию, подвели к компьютеру и показали ему соцсети. Он пришел в изумление: «Что, люди сами про себя все это пишут?» Ему подтвердили: «Сами!».

Тоже касается и фото-видеофиксации объектов, пораженных врагом. Зачем? Чтобы враг, увидев снимки, ткнул в них своих артиллеристов: «Тут у вас перелет, а здесь недолет, в следующий раз исправьтесь». Для этого?

Но даже пораженный объект - это цель второй очереди, если не подавлено ПВО. Не надо выкладывать кадры ее работы!

Раньше, половина работы разведчиков на вражеских территориях выглядела, как чтение обычных газет и называлась «сбор информации из открытых источников». Сейчас, с появлением интернета, это называется OSINT (Open Source INTelligence) — разведка по открытым источникам. Опытный мастер за час находит квартиру в многоэтажке из которой сделан снимок двора-колодца. С помощью Гугл-снимков и камер наблюдения с открытым/взломанным доступом. Время съемки устанавливается по интенсивности и углу освещения. Бывают совсем простые варианты: метаданные файла, которые могут сразу дать геолокацию. И никакого шаманизма вообще не потребуется.

Помните – мир изменился, стал абсолютно проницаемым, технологический переход произошел. И в этом мире очень трудно понять: где заканчивается сенсация и начинается измена Родине? Лучше не стоять на этой тонкой красной линии.

В Киеве после крайнего удара русскими ракетами по американским Patriot и штабу ГУР, арестовали сразу 30 блогеров, выложивших видео этого фейерверка в сеть. Мы же не хотим такой «демократии»?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит в Москве после атаки украинских беспилотников: жители сохраняют абсолютное спокойствие, дома охраняет полиция

Очевидцы падений беспилотников в Москве: "Мы подумали, что это машина врезалась - был звук чихающего движка" (подробности)

ПО ТЕМЕ

Владимир Путин - об атаке беспилотников на Москву: "Киев провоцирует нас на зеркальные действия"

Путин назвал атаку беспилотников на Москву 30 мая 2023 года террористической деятельностью (подробности)