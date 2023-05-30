Пропавшая София Ротару нашлась в немецкой клинике

Певица София Ротару Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

София Ротару с момента начала спецоперации России на Украине пропала из поля зрения публики. Певица старается лишний раз не привлекать к себе внимания. Звезда давно не появляется на людях, отказалась от корпоративов и живет тихой жизнью пенсионерки. До недавнего времени было известно, что артистка вернулась из Италии, где у нее вилла, на малую родину - в украинское село Маршинцы вблизи границы с Молдавией. А после этого знаменитость пропала.

Бывший директор Софии Ротару рассказал, что происходит с исчезнувшей певицей. Сергей Лавров заверил, что артистка живет своей жизнью, окруженная любовью родных и близких.

"У нее все нормально. Недавно только разговаривали", - сообщил он. По его словам, София Михайлова улетела в Германию. "В Германию она выезжает ежегодно, делает процедуры для профилактики, находится в прекрасной форме", - цитирует его сайт mk.ru.

Лавров отметил, что и сейчас Ротару поступают предложения о выступлениях. Обеспеченные люди готовы выкладывать большие деньги. Недавно звезде предлагали семь миллионов рублей. Но она петь пока не хочет.

"У меня было несколько заказов на нее. Она отказалась, не стала выступать. Но ее можно понять", - резюмировал Лавров.

Стоит отметить, что исполнительница хита "Хуторянка", вероятно, воссоединилась с родней в Европе. Внук-диджей Анатолий Евдокименко и сын артистки Руслан Евдокименко в начале марта 2022 года были задержаны на границе с Молдавией при попытке бегства с Украины. Позже им все-таки удалось перебраться в Европу. Меж тем внучка Ротару давно живет в США. София Евдокименко ведет роскошный образ жизни - передвигается на частных джетах, посещает фешенебельные рестораны, салоны красоты и бутики.