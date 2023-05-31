Военная спецоперация на Украине 31 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

30 мая 2023 года ВСУ нанесли хаотичные удары несколькими беспилотниками по Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

30 мая 2023 года ВСУ нанесли хаотичные удары несколькими беспилотниками по Москве. В МИД России прокомментировали атаку украинских неонацистов, заявив о том, что РФ оставляет за собой право применять любые, даже самые жестокие меры реагирования на акты терроризма, организованные из Киева.

Президент России Владимир Путин также прокомментировал попытку ВСУ атаковать столицу, назвав это явным признаком террористической деятельности. Путин подчеркнул, что Украина отвечает на подрывы военных объектов актами устрашения и ударами по мирным жителям.

Словно подтверждая слова президента России, ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения мирных жителей Белгородской области, которых вывезли из постоянно находящегося под обстрелами Шебекина. Есть погибшие и раненые.

Атаку дронами на Москву прокомментировали и на Западе. Впрочем, там обошлись формальными фразами. В ООН заявили, что не одобряют никакие удары по гражданским лицам, в США также сообщили, что не поощряют такие атаки.

Тем временем на Украине президента Владимира Зеленского обвинили в государственной измене, суд обязал Государственное бюро расследований возбудить в отношении Зеленского уголовное дело.