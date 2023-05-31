В России узаконят частичную занятость: какие опасности это несет для работников

После вступления в силу нового закона женщины в декрете смогут работать и получать пособия по уходу за ребенком. Фото: Евгения ГУСЕВА

Термин «частичная занятость» знаком практически каждому из нас, но, оказывается, такого юридического понятия в России не существует. О необходимости восполнить этот пробел сказал 31 мая министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его мнению, это позволит родителю ребенка до полутора лет или гражданину, ухаживающему за инвалидом, продолжать получать соцвыплаты даже в том случае, если они вышли на работу.

Поясним, что речь идет не о декретных выплатах, а о социальном пособии тем женщинам, которые официально не работали до наступления беременности. Выплаты от государства в таком случае составляют около 8 тысяч рублей в месяц. Но если такая мама вдруг захочет официально устроиться на работу, то, даже работая неполный день или дистанционно, лишится пособия от государства.

Не лучше ситуация с выплатами опекунам взрослых недееспособных граждан – с инвалидностью I группы и престарелых. По закону им положена доплата в размере 1200 рублей в месяц. Но она назначается только тем опекунам, у кого нет официального места работы.

О необходимости внести поправки в Трудовой кодекс, которые позволили бы решить эти проблемы, в Совете Федерации говорили еще в прошлом году. И после последних высказываний министра труда дело, наконец, должно сдвинуться с мертвой точки.

- Мы предлагаем рассмотреть законодательно закрепление вопроса частичной занятости, которое бы позволяло совмещать маме или гражданину, осуществляющему уход за инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода, - сказал Антон Котяков в комментарии ТАСС.

Министр надеется, что это устранит «правовой вакуум» и позволит гражданам подрабатывать, не лишаясь соцвыплат.

- Мы хорошо понимаем, что 21 век родил совершенно другие форматы занятости – в том числе дистанционно, через интернет человек может работать репетитором, учителем английского языка, диспетчером и т.д. При этом не находясь в ситуации той нагрузки, которая не позволяла бы осуществлять уход за ребенком или инвалидом, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» вице-президент общероссийского профсоюзного объединения Конфедерации труда России Олег Шеин. – И даже если человек оформится как самозанятый, он тоже будет не вправе получать пособия, о которых мы говорим.

Но, по словам Олега Шеина, введение понятия «частичная занятость» в Трудовой Кодекс несет в себе опасность.

- Если плохо описать понятие «частичной занятости», то есть возможность другого перекоса, никак не связанного с пособиями вообще, - говорит эксперт. - Вот люди трудятся, у них 8-часовой рабочий день. Если сегодня работодатель не может обеспечить их работой, он должен платить им две трети оклада или тарифа. Если понятие «частичная занятость» будет прописано плохо, то людей в таком случае просто переведут на частичную занятость, и они вместо минимальной заработной платы будут получать, скажем, пять тысяч рублей в месяц. И им скажут: а что вы хотели, у вас частичная занятость, вы заняты неполный день, скажем, по три часа. И непонятно, как тогда им искать другую подработку, имея такой ломаный график. Вот такая возможность перекоса есть, поэтому мы должны внимательно посмотреть, как будут выглядеть формулировки в предложениях Министерства труда.

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