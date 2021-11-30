Вскрылась правда о тяжелой болезни Ирины Алферовой

Ирина Алферова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Борис Корчевников рассказал, как спасали тяжело больную Ирину Алферову. Летом 2021 года стало известно, что бывшую жену Александра Абдулова привезли в больницу в тяжелом состоянии.

Ирина Алферова до последнего отказывалась вызывать "скорую". Ирина Ивановна до последнего надеялась, что у нее банальная простуда. Артистка занималась самолечением дома, но с каждым днем ей становилось хуже. "Кашляла она настолько сильно, что по телефону невозможно было разговаривать", - говорили в окружении звезды.

Каким-то образом актрису удалось уговорить и ее госпитализировали. Приехавшие врачи констатировали у звезды театра и кино довольно запущенное течение коронавируса. Медики не давали никаких прогнозов, так как состояние бывшей жены Александра Абдулова оценивалось как тяжелое.

Ее поместили в отдельную палату вместе с мужем Сергеем Мартыновым, который также оказался болен. В какой-то момент состояние Ирины Ивановны было настолько плачевным, что встал вопрос о том, чтобы перевести актрису в реанимацию.

Борис Корчевников в эфире шоу "Судьба человека" рассказал, что кто помог найти лучших врачей и организовать госпитализацию Алферовой. По словам ведущего, на тот момент в столичных больницах не было свободных мест. Корчевникову пришлось обратиться за помощью. Благодаря связям он и его мама фактически спасли жизни 70-летней актрисы и ее супруга.

"Мне позвонила мама. Она сказала, что надо помочь Ирине Алферовой. У них с мужем был коронавирус. Мы с ног сбились. Этим занимался я, моя мама", - поведал Борис.

Отметим, Алферова провела в больнице около месяца. Несколько недель она находилась на кислородной поддержке, а потом еще долго восстанавливалась до полного выздоровления.