1 июня украинские террористы продолжили акции устрашения в Белгородской области Фото: REUTERS

1 июня украинские террористы продолжили акции устрашения в Белгородской области, которая стала объектом пристального внимания на четверг. Прежде всего, KP.RU приводит полную хронологию отражения тройной атаки неонацистов на регион.

Как отметили в Министерстве обороны России, в четверг на Белгородскую область напали порядка 70 боевиков ВСУ, пять танков, четыре бронемашины, семь пикапов и один КАМАЗ. До этой атаки ВСУ пытались пробиться по другим направлениям, и везде встретили сопротивление.

Позже, после отражения нападений украинцев, осуществлявшихся в лоб, в Белгороде пострадали два человека из-за действий беспилотника, рухнувшего прямо на проезжую часть. Одного из пострадавших госпитализировали.

Непосредственно в зоне проведения спецоперации, в Марьинке, российские войска добиваются значительных успехов. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о взятии под контроль 70 % города.

Сведения об успехах ВС РФ приходят и со стороны противника - глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев забил тревогу, сообщая о российских войсках, вплотную подошедших к Купянску.