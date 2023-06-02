«В дворники пойдешь!»: десять фраз, которые нельзя говорить подростку после ЕГЭ

Ожидание результата экзамена – не меньшее испытание для подростка, чем сама сдача Фото: Shutterstock

Написаны первые ЕГЭ, но до финиша еще долго: последний экзамен аж 20 июня. А потом еще суматоха поступления… Порой родители переживают больше, чем дети, и заряжают своей нервозностью, отбивая веру в себя и свою удачу. В продвинутых школах детей даже готовят к ЕГЭ не только содержательно, но и психологически, учат, как вести себя с чересчур тревожными папами и мамами.

О том, как родителям не сбить у детей правильный настрой, сайт KP.RU расспросил ведущего специалиста Центра психологического развития ребенка «Архитектура будущего» Дмитрия Панасюка.

1. «Крыша едет от ожидания!»

Ожидание результата экзамена (а это неделя, а то и две) – не меньшее испытание для подростка, чем сама сдача. А если еще и родители вздыхают, пьют валерьянку и домысливают «ужасное будущее» – пиши пропало. С таким настроем ваш выпускник рискует завалить остальные экзамены, а то и вовсе взбунтуется: не пойду больше сдавать, я же неудачник.

Что делать? Заполните период ожидания и неизвестности какими-то делами. Старайтесь гнать мысли о том самом дне, отвлекаться. Главная идея, которую нужно транслировать - все, что мог, ты сделал, молодец, мы в тебя верим, теперь просто ждем.

2. «Ошибок много? Накосячил? Скорее рассказывай!»

Нетерпение родителей узнать, как все прошло, понятно. И заход с негатива в надежде услышать, что ошибок на самом деле не сделал и все хорошо, тоже понятен. Но это ваши эмоции, и лучше их оставить при себе. А подростку дайте возможность самому рассказать об экзамене тогда, когда он сам захочет.

Правильные слова: как ты, что чувствуешь? Если на ребенке лица нет, спросите, почему он сейчас переживает, скажите, что тоже очень волнуетесь. Тем самым вы присоединитесь к его чувствам, подставите плечо. Хорошо помогают рассказы о личном опыте родителей – как они сами сдавали экзамены, про неудачи, везения, смешные случаи.

3. «Ну вот, теперь все пропало!»

Частая реакция на плохую оценку. И пользы от таких слов – никакой. Ни вам, ни ребенку.

Что делать? Вспомнить, что нет, пропало не все! Жизнь продолжается, и в ней бывает всякое, но очень многое можно исправить. Заранее проговорите с ребенком, какие планы «б», «с» и далее по алфавиту существует, если все пойдет по плохому сценарию. Если он получит не 100, а 60 баллов. И даже, если провалит экзамен, есть разные варианты – судьба отнюдь не летит под откос. Апелляция, пересдача, колледж, пойти поработать, взять год на раздумья и подготовку… Важно то, что жизнь не заканчивается, неуспех на экзамене не делает ребенка «бракованным» и он не означает неуспешность в дальнейшем.

4. «Стив Джобс и без высшего стал успешным!»

Подростки любят оправдывать свои неудачи в учебе такими примерами. Можно, конечно, поддержать разговор, но важно, чтобы спасительная соломинка не расслабила подростка.

Выводите беседу на конструктив: учиться – важно, и даже без высшего образования нужно будет много трудиться, искать свой талант, развиваться. А под лежачий камень, как известно, вода не течет.

5. «Все будет хорошо!»

Фраза сама по себе позитивная, но для ребенка в случае провала на экзамене бессмысленная и даже обидная. Потому что родитель как бы отмахивается от него и его проблем.

Правильнее будет дождаться, когда подросток совладает с переживаниями. И предложить вместе подумать, что можно сделать для улучшения ситуации. Часто родители вкладывают подростку в голову некую инструкцию - закончил школу, поступил в институт, отучился, пошел работать. И когда он вдруг не сдал ЕГЭ, цепочка нарушается, и непонятно, что дальше. Поэтому лучше сразу эту инструкцию выстраивать так, чтобы неудачу ребенок расценивал как открывшуюся возможность, а не ужасную потерю.

6. «Вот Вася – молодец, готовился, а ты дурака валял за компьютером!»

Сравнивать с кем-то – плохая идея, это вызовет неуверенность в себе. Все дети разные, у всех свои сильные и слабые стороны. И, потом, успех на экзамене зависит не только от знаний, а и от везения.

Даже если результаты не оправдали ожиданий, важно показать, что вы цените старания ребенка. Экзамен – это ведь не только результат в виде оценки, но и большой путь подготовки и усилий.

7. «Столько денег в тебя вложили, а ты провалился!»

Попрекать репетиторами, взращивая чувство вины в ребенке – это нечестно. Вы же по доброй воле их нанимали и оплачивали допзанятия, и про риски тоже знали. И, потом, отдача от вложений может проявиться позже.

8. «Ты мог написать лучше!»

Экзамен уже прошел, ничего не изменишь. Поэтому фразы «ты должен был написать лучше», «ты же это знал», «как ты мог ошибиться в таком простом задании», «почему не вспомнил» и пр. ни к чему.

Что делать? Не пытайтесь по свежим следам анализировать ошибки, эмоции все равно возьмут верх. Пока просто скажите что-то ободряющее, чтобы ребенок почувствовал вашу любовь и поддержку. «Ты готовился и старался», «Я знаю, как тебе было трудно».

9. «В дворники пойдешь!»

Еще один популярный родительский прием, от которого пользы для юного поколения- ноль.

Если затапливает тревога за будущее ребенка, так что спич о карьере дворника или что-то столь же обидное рвется наружу, включайте режим самопомощи. Звоните подруге и делитесь с ней этим. Или напишите на листочке, о чем переживаете и чего боитесь, в процессе проработаете негативную эмоцию и снизите тревогу.

10. «А теперь садись за физику»

Экзамены истощают нервную систему, поэтому позвольте ребенку отдохнуть, расслабиться, выспаться, отвлечься. Только так он сможет восстановить силы.

И еще совет: последние сутки перед экзаменом - день тишины. Как и на выборах. То есть не делать ничего, связанного с учебой.

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