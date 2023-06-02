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Общество2 июня 2023 11:20

Российские авиакомпании будут летать на Бали и Занзибар: что надо знать туристам

Росавиация выдала допуски авиакомпаниям Red Wings и AzurAir, они смогут выполнять рейсы на курортные острова
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Российские туристы, вполне возможно, скоро смогут без стыковок летать на два курортных острова.

Российские туристы, вполне возможно, скоро смогут без стыковок летать на два курортных острова.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Российские туристы, вполне возможно, скоро смогут без стыковок летать на два курортных острова. Оба очень популярны у путешественников, любящих экзотический пляжный отдых: это индонезийский остров Бали и принадлежащий Танзании остров Занзибар в Индийском океане.

Росавиация выдала двум отечественным перевозчикам допуски на выполнение рейсов на эти острова.

Авиакомпания Red Wings сможет в летать аэропорт Денпасар на острове Бали из Москвы (аэропорт «Жуковский»), Санкт-Петербурга, Владивостока, Новосибирска, Казани, Самары, Иркутска, Екатеринбурга, Уфы и Хабаровска. Из Москвы разрешён один рейс в неделю, а из остальных городов по два рейса.

Авиакомпания AzurAir теперь имеет право летать на Занзибар дважды в неделю из Уфы, Красноярска, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Омска.

Важно вот что: допуски Росавиации - необходимое условие для выполнения международных рейсов, без них наши авиакомпании не могут летать за границу. Но получение допусков не означает, что уже завтра в расписании всех перечисленных аэропортов появятся рейсы на Бали и Занзибар.

Во-первых, перевозчики вместе с туроператорами считают, насколько коммерчески выгодны рейсы. Могут запустить лишь из части городов, например. И ближе к зимнему сезону. Впрочем, сейчас о прибыли можно не беспокоиться: рейсов за границу мало, и все, что появляются, пользуются спросом.

Во-вторых, и это главное - надо получить разрешение и от властей второй страны в условиях санкций. Тем более что и на Бали, и на Занзибар наши перевозчики смогут выполнять рейсы только на дальнемагистральных самолетах иностранного производства, Boeing и Airbus, переведенных в российский регистр. Отечественные «Суперджет-100», с которыми возникает меньше санкционных проблем (не случайно авиасообщение с Грузией и Вьетнамом возобновлено именно на SSJ-100), по своим техническим характеристикам для полетов на такие расстояния не приспособлены.

Собственно, с Индонезией переговоры о прямых рейсах идут уже почти год. На только только что состоявшемся в Казани форуме «Россия - Исламский мир» заместитель посла Индонезии в РФ Берлиан Хелми пообещал открыть прямые рейсы между индонезийской столицей Джакартой и Владивостоком.

И в Танзании вопрос обсуждают, как рассказал недавно Посол России в этой африканской стране Андрей Аветисян в интервью местному изданию The Citizen :

- Мы обсуждаем с правительством и Управлением гражданской авиации Танзании возможность восстановления прямых рейсов. Сейчас мы ведем переговоры о новом двустороннем соглашении с Управлением гражданской авиации Танзании. Он почти закончен, и я надеюсь, что скоро будет подписан.

Так что допуски Росавиации - хороший знак. Есть шанс, что переговоры продвинулись до реальных шагов. Однако конкретных дат начала полетов пока нет. Как и расписания, и цен на билеты.

Сейчас долетать на Бали можно со стыковкой в Дубае или Дохе (Катар), билеты туда-обратно стоят от 135 тысяч рублей. Можно и дешевле, от 90 тысяч рублей, но с двумя-тремя пересадками.

На Занзибар летают через тот же Дубай или Аддис-Абебу (это Эфиопия, у «Эфиопских авиалиний» есть прямые рейсы в Москву), цена вопроса - от 100 тысяч рублей за перелет туда-обратно.

Визы как в Индонезию, так и в Танзанию граждане РФ могут получить по прибытию в аэропорту.

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