Российские авиакомпании будут летать на Бали и Занзибар: что надо знать туристам

Российские туристы, вполне возможно, скоро смогут без стыковок летать на два курортных острова. Фото: Олег УКЛАДОВ

Российские туристы, вполне возможно, скоро смогут без стыковок летать на два курортных острова. Оба очень популярны у путешественников, любящих экзотический пляжный отдых: это индонезийский остров Бали и принадлежащий Танзании остров Занзибар в Индийском океане.

Росавиация выдала двум отечественным перевозчикам допуски на выполнение рейсов на эти острова.

Авиакомпания Red Wings сможет в летать аэропорт Денпасар на острове Бали из Москвы (аэропорт «Жуковский»), Санкт-Петербурга, Владивостока, Новосибирска, Казани, Самары, Иркутска, Екатеринбурга, Уфы и Хабаровска. Из Москвы разрешён один рейс в неделю, а из остальных городов по два рейса.

Авиакомпания AzurAir теперь имеет право летать на Занзибар дважды в неделю из Уфы, Красноярска, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Омска.

Важно вот что: допуски Росавиации - необходимое условие для выполнения международных рейсов, без них наши авиакомпании не могут летать за границу. Но получение допусков не означает, что уже завтра в расписании всех перечисленных аэропортов появятся рейсы на Бали и Занзибар.

Во-первых, перевозчики вместе с туроператорами считают, насколько коммерчески выгодны рейсы. Могут запустить лишь из части городов, например. И ближе к зимнему сезону. Впрочем, сейчас о прибыли можно не беспокоиться: рейсов за границу мало, и все, что появляются, пользуются спросом.

Во-вторых, и это главное - надо получить разрешение и от властей второй страны в условиях санкций. Тем более что и на Бали, и на Занзибар наши перевозчики смогут выполнять рейсы только на дальнемагистральных самолетах иностранного производства, Boeing и Airbus, переведенных в российский регистр. Отечественные «Суперджет-100», с которыми возникает меньше санкционных проблем (не случайно авиасообщение с Грузией и Вьетнамом возобновлено именно на SSJ-100), по своим техническим характеристикам для полетов на такие расстояния не приспособлены.

Собственно, с Индонезией переговоры о прямых рейсах идут уже почти год. На только только что состоявшемся в Казани форуме «Россия - Исламский мир» заместитель посла Индонезии в РФ Берлиан Хелми пообещал открыть прямые рейсы между индонезийской столицей Джакартой и Владивостоком.

И в Танзании вопрос обсуждают, как рассказал недавно Посол России в этой африканской стране Андрей Аветисян в интервью местному изданию The Citizen :

- Мы обсуждаем с правительством и Управлением гражданской авиации Танзании возможность восстановления прямых рейсов. Сейчас мы ведем переговоры о новом двустороннем соглашении с Управлением гражданской авиации Танзании. Он почти закончен, и я надеюсь, что скоро будет подписан.

Так что допуски Росавиации - хороший знак. Есть шанс, что переговоры продвинулись до реальных шагов. Однако конкретных дат начала полетов пока нет. Как и расписания, и цен на билеты.

Сейчас долетать на Бали можно со стыковкой в Дубае или Дохе (Катар), билеты туда-обратно стоят от 135 тысяч рублей. Можно и дешевле, от 90 тысяч рублей, но с двумя-тремя пересадками.

На Занзибар летают через тот же Дубай или Аддис-Абебу (это Эфиопия, у «Эфиопских авиалиний» есть прямые рейсы в Москву), цена вопроса - от 100 тысяч рублей за перелет туда-обратно.

Визы как в Индонезию, так и в Танзанию граждане РФ могут получить по прибытию в аэропорту.

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