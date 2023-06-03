Ученые узнали, как ботокс проникает в мозг и разрушает связи между нейронами

Исследователи из Института мозга в Квисленде смогли понять, как ботокс проникает в клетки мозга, нейроны. Фото: Shutterstock

Биологически активное вещество, которое инъекционно вводят, чтобы разгладить морщины, ослабить мигрени и т.п. называется ботулотоксин. Но его часто сокращают просто до слова «ботокс». В натуральном виде ботулотоксин вырабатывается, например, при неправильной консервации продуктов, и может вызывать тяжелейшие отравления, вплоть до смертельного исхода. В медицине его первоначальным применением была борьба с косоглазием или ленивым глазом, когда неравномерно используются глазные мышцы для движения этого органа. Но сейчас основное применение ботулотоксина, без сомнения, индустрия красоты. Ежегодно в мире проводится около 3 млн инъекций. И это если считать только легальные случаи, а скольким женщинам колют непонятно кем произведенные препараты непонятно какой квалификации подпольные «медсестрички» и черные «косметологи».

Однако ученых продолжает интересовать токсин сам по себе, потому что у этого вещества до сих пор оставалось много загадок. Наконец, исследователи из Института мозга в Квисленде смогли понять, как ботокс проникает в клетки мозга, нейроны.

Если сильно упростить суть исследования, то получается, что ботокс может не только проникать в мозг, но и разрывать связи между нейронами, нервами и клетками в мышцах, вызывая таким образом паралич отдельных мышц. Отсюда и разглаживание морщинок, но и некоторое снижение проявления и понимания эмоций, чувствительности, о котором не так давно также заявляли ученые. То есть наука отметила, что от ботулотоксина мы немного… глупеем. Ведь весь наш жизненный опыт укладывается в цепочки нейронных связей, которые при воздействии ботокса разрушаются. И все же, пока исследователи не направили свое внимание на мозг мозгу, им было трудно отследить, как именно нейротоксин действует на расслабление мышц и откуда у него такие яркие «побочные эффекты», как облегчение мигрени и хронической боли.

Что ж, авторы работы полны оптимизма. Быть может, из того, как ботокс способен повлиять на нейронные связи, человечество сможет извлечь медицинскую пользу? В Институте мозга задумались над тем, что по крайней мере, теперь наметилась перспектива разработки лекарства от ботулизма – вызванной ботулотоксином смертельной болезни. Работа может пойти через блокировку определенных рецепторов, чтобы остановить взаимодействие губительных токсинов и наших нейронов.

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