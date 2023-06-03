Звериный фашизм: Солдаты ВСУ устраивают из обстрелов Шебекино игру на тотализаторе

Жители вынуждены покидать родной Шебекино из-за бессмысленно жестоких обстрелов ВСУ. Фото: REUTERS

День сегодня не задался. Я увязался за парнем по имени Алексей. Он собирался на окраину Шебекино. Там у него остался дом. Вернее то, что от него осталось — три стены и часть второго этажа.

- Если хорошенько занавесить брезентом, то жить в принципе можно, - шутит мой знакомый.

В момент попадания снаряда в дом всё семейство находилось на участке, поэтому никто не пострадал. Пришлось спешно покинуть город. Но у него там остались вещи, часть документов, а также много скотины, судьба которой вообще неизвестна. После телефонного разговора с женой, Алексей ехать передумал. Все выезды в сторону обстреливаемых территорий по сути запрещены, а ехать тайными тропами он не рискнул.

- А как же животные? - спрашиваю я.

- Да никак, все передохнут, - сухо отреагировал фермер. Продолжать разговор он не стал, закрыл дверь машины и уехал.

Фото: REUTERS

Наше ПВО работало несколько раз за ночь. Поэтому власти Белгорода и ограничили проезд в приграничные сёла и города. Специальная служба продолжает проводить оттуда отселение последних жителей. Хотя насильно людей не заставишь, поэтому многие там еще остаются. Среди таких я встречал вполне бодрую бабушку, которая не хочет покидать свою квартиру, потому что недавно сделала в ней ремонт.

Из-за массированных обстрелов приграничного города жителей эвакуировали. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А есть и те, кто после новых предупреждений от властей всё же попытались проехать окольными путями и поплатились. Губернатор региона Гладков сообщил о двоих таких молодых и смелых парнях. Украинский снаряд угодил точно по центру городской дороги, когда они на скорости мчали по Шебекино. Сейчас ребята в больнице. Как я понимаю, взрыв произошел на расстоянии пары метров от их капота, иначе они бы не выжили.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таких воронок по всем местным дорогам навалом, а в кюветах и на тротуарах часто можно увидеть и перевернутый набок, обгоревший автомобиль, насквозь прошитый дырками от осколков. На некоторых, чтобы погреться на солнце, устроились домашние кошки. На многих из них ошейники с бирками. Трагедия ситуации в том, что координаты хозяина есть, но он за другом вернуться все равно не может.

Слышал от одного местного жителя, что «вояки» из ВСУ развлекаются игрой на деньги перед выстрелами. И вряд ли он это выдумал. За день проведенный в Шебекино я убедился, что происходящее там нельзя объяснить какими-либо тактическими военными задачами. Это просто звериный фашизм.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это третья часть репортажа из Шебекино. Ранее местные жители ответили на вопрос, почему остаются в родном городе даже с риском для жизни. В первой части мы рассказывали, как живет Шебекино под украинскими обстрелами.

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