Геннадий Онищенко назвал идею об отмене «домашки» школьникам инфантильной и непродуманной

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с сенсационным заявлением.

Он предложил издать закон, который отменяет домашние задания для школьников. Вместо этого, считает депутат, нужно увеличить число кружков для ребят по робототехнике, трейдомоделированию, нейросетям и программированию.

Прокомментировать заявление мы попросили известного учёного и общественного деятеля Геннадия Онищенко.

…- Геннадий Григорьевич, вы дедушка 12 внуков. Половина из них - ученики.

- Да, у меня есть и одиннадцатиклассник, и семиклассники, и шестиклассники, и те, кто закончил первый класс (перешли во второй). И еще двое 1 сентября пойдут в первый.

Геннадий Онищенко со внуками. Здесь, конечно же, не все - у него из 12! Фото: личный архив.

- Вот как академик Онищенко и его внуки-«академята» оценивают инициативу народного избранника?

- Конечно, аргументация этого господина инфантильная.

Вот сын ему что-то сказал (Даванков говорит, что именно сын подал папе идею избавить детей от школьной «домашки». - А.Г.), и он тут же бросился писать закон.

Что он там еще предлагает? А, увеличить число кружков. Ну, это не системный подход.

- Но многим идея понравилась, ее активно обсуждают.

- Да, тема обсуждается. Да, вроде логика есть.

Мы же с вами идем на работу утром и вечером приходим без всякого домашнего задания.

- Извините, я все-таки реплику одну брошу. В школе домашние задания, практически, не делал. Некогда было.

- А я приходил из школы и, даже не переодеваясь, делал задания. А потом уже всю остальную часть дня был предоставлен самому себе.

- А сейчас мне приходится трудиться и дома после рабочего дня – вот, брать у вас интервью. И вы вынуждены делать свое «домашнее задание» - давать это интервью. Правда же? К тому же - в выходной!

- Нет, ну, мы с вами не домашнее задание делаем, а просто сидим и рассуждаем по поводу неких непродуманных инициатив.

А школьники реально отрабатывают свои 6 уроков и после этого еще им надо сидеть и дома что-то делать.

Нагрузка, в самом деле, высокая. Но это не значит, что надо разом все отменять. На мой взгляд, нужно просто пересмотреть, скорректировать объем работы школьника как во время занятий, так и после их окончания.

Впрочем, уже существуют разные методики преподавания, и есть школы в системе начального образования, в которых уже несколько лет задания на дом не задают.

В первом классе даже оценок не ставят.

- Вот бы и старшеклассникам так…

- Но тогда возникает вопрос: как проконтролировать процесс обучения, как проверить, закрепил ученик полученные на уроке знания или нет?

- Геннадий Григорьевич, а что по этому поводу думают «академята», то есть, ваши внуки-школьники, чьи голоса я сейчас слышу во время нашего интервью? Я так понял, что они рядом с вами. Можете кому-то трубку передать, хочу их мнение узнать?

- Нет, Саша, не буду я этого делать.

- Ну, почему? Вдруг у них другая точка зрения? Вдруг не согласны с дедушкой-академиком?

- У них это мнение эмоциональное, а не построенное на глубоком знании предмета.

- Ну, давайте попробуем!

- Саша, не получится, это не профсоюзное собрание.

КСТАТИ

О чем говорят академик и его «академята»

То ли собеседник случайно забыл выключить свой мобильник, то ли - нарочно не стал его выключать… Но так вышло, что некоторое время я отчетливо слышал, о чем мой Герой разговаривает со своими внучатами. Не со всеми 12, конечно. Лишь с некоторыми - с самыми маленькими. (Да простит меня Геннадий Григорьевич…)

Академик Онищенко и его «академята». Фото: личный архив.

Итак - реплики академика и «академят»…

- Ты чего делаешь? Ты почему выключаешь дедушке свет?

- Я сама, я сама…

- Сама будешь кушать? Или кто-то будет с тобой кушать…

- Да..

- Кушать сама будешь сегодня?.. Тогда ты должна сосредоточиться «на кушать», когда ты отвлекаешься, твоей пищеварительный тракт работает в неверном направлении… Слышишь, что я тебе говорю?

- Сама. Я сама.

- Куда сама? Давай яблочко поедим! Как нет? Ты спала сегодня? Сколько ты спала?...

- Больше не хочу.

- Я тебе дам вот, не балуйся! На лестнице баловаться нельзя. Надо быть сосредоточенной!

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