«Слава России» и «Да здравствует Россия» - большая разница! Что выбрать?

Мы без устали в эфирных студиях говорим о том, что стране нужна идеология. Годами ищем национальную идею и ее наполнения. А может начинать надо с формулировки? Фото: Иван МАКЕЕВ

Зрада пришла, откуда не ждали. Президент Хорватии Зоран Миланович на прошлой неделе выступил против приветствия «Слава Украине!», которое сравнил с лозунгом хорватских усташей (воевавших на стороне нацистов).

«Между «За дом готовы!» и «Слава Украине!» нет разницы. Это приветствие самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев и всех, кто попался им под руку. Это факты», - цитировало Милановича Хорватское радио и телевидение.

Интересно, что в советские времена повсеместно звучал лозунг «Слава КПСС!», но не было «Слава Советскому Союзу!» Зато в гимне, и советском, и российском, лучшая строчка - «Славься, Отечество, наше свободное!».

А что же сегодня? Какой лозунг был бы актуальным? Этот вопрос я задал своим подписчикам в Телеграме, предложив на выбор три варианта: «Слава России!», «Славься, Россия!» и «Да здравствует Россия!». Попросил присылать и свои варианты. В почту посыпался вал предложений.

Читатели не стали изобретать велосипед, обратившись к кратким, но емким лозунгам великого прошлого: «Все для фронта, все для победы!», «Враг будет разбит, победа будет за нами!», «Вставай страна огромная!». К ним присоединились близкие по смыслу и наполнению «Служу России!», «За Родину!», «Слава русскому воину!». Здесь читаются искренняя вовлеченность наших людей в происходящее в зоне СВО, острое желание участия на пути к Победе и надежда на русского солдата.

Но лозунг-приветствие должен быть вневременной, без привязки к конкретным событиям. И подписчики предложили: «Во имя России!», «Во славу России!», «Россия — правда и сила!», «Россия навсегда!». И это уже не просто о словах. Мы без устали в эфирных студиях говорим о том, что стране нужна идеология. Годами ищем национальную идею и ее наполнения. А может начинать надо с формулировки?

Не случайно «Слава России!», звучащая из каждого утюга, в моем опросе набрала меньше всего. Из 71 тысячи проголосовавших этот лозунг набрал 17 процентов. Тут не только ассоциации с Украиной, нациками и навязшей в ушах «Славой КПСС». Слава может быть и дурной. «Славься, Россия!» набрала чуть больше - 22 процента. А вот «Да здравствует!» - 61 процент. Тут корни древние. Здравствовать - значит, быть, жить. Ведь именно об этом мне пишут в личку:

«Я никогда не понимал этих «Слава тому», «Слава сему», - признается Алексей. - Слава - это почетная известность. Еще уже - популярность. Но это понятия наряду с уважением, репутацией. То есть это всё равно, что кричать «Уважения Украине!». Это ничем не подкрепленное требование. Оно вызывает моментальное отторжение. Как говорится, насильно мил не будешь.

Славься - уже лучше, но все равно не то. Ну не субъективные это понятия. Это то, что люд мирской сам должен увидеть и обозначить. Да и к тому же, какая слава? Слава может быть разной и плохой в том числе. «Дурная слава у этого господина».

А вот «Да здравствует...» - это уже не бездумное требование, это осознанное пожелание здравия. И нашей Стране оно очень нужно. Болеет немного Страна. Не в прямом смысле, не целиком. А местами. В каких-то вещах, которые на самотек и без цели высокой пущены были долгие годы.

И с организмом аналогия здесь прослеживается. Ну вот, например, что у нас, «срочники», наконец, готовятся к реальной жизни? Нет, они также занимаются покраской, ремонтом, показательными выступлениями и другой ерундой. Так что рад, что большинство проголосовало за вариант «Да здравствует Россия!». Это пожелание с надеждой. За здравую Страну. За здравые мысли. За здравое мировоззрение. Лозунги не должны произноситься бездумно».

Вот и получается, что у меня в опросе в поисках идеи победила «Партия здравого смысла». Победит ли она в Стране?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Контрнаступление Киева началось: Удары по Артемовску, бои на Южнодонецком и Угледарском направлениях

Военкор Александр Коц рассказал о главных направлениях ударов ВСУ после начала контрнаступления (подробнее)

Зачем Украина атакует Белгородчину: отправленный в нокаут Киев пытается выиграть время

Не найдя бреши для «контрнаступа» на других участках СВО, Украина решила раздергать силы России атаками на приграничье (подробнее)