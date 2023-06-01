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Политика1 июня 2023 16:45

Зачем Украина атакует Белгородчину: отправленный в нокаут Киев пытается выиграть время

Не найдя бреши для «контрнаступа» на других участках СВО, Украина решила раздергать силы России атаками на приграничье
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Киев атаковал Белгородскую область.

Киев атаковал Белгородскую область.

Фото: REUTERS

Очень символично, что в один день Киев атаковал Белгородскую область и объявил о приостановке своих попыток наступления по флангам Артемовска - для восстановления боеспособности частей ВСУ.

Это говорит о том, что:

а) небольшое майское продвижение на флангах Артемовска далось противнику большой кровью и потребовало передышки;

б) наши фланги не посыпались, перегруппировались и дали врагу серьезный бой;

в) нокаут получился таким, что Киеву срочно потребовался нестандартный ход, чтобы прийти в себя.

В принципе, такая картина характерна для всей линии боевого соприкосновения. В последние недели ВСУ активно били высокоточным оружием по нашим тылам, пытаясь накрыть штабы и арсеналы. «Щупали» нашу линию обороны от Херсона до Сватово в поисках слабых мест. Украинские генералы и те, кто стоит за ними, изучали наши возможности, скорость реагирования на угрозы, время переброски «пожарных команд» на тот или иной участок. И, вероятно, пришли к выводу, что идти в обещанное «контрнаступление» рискованно.

К тому же параллельно Россия начала активно поражать чувствительные для Киева цели - от крупных складов с боеприпасами НАТО до американских систем ПВО, - что резко снизило потенциал, который Украина собиралась задействовать для своего «контрнаступа». Именно поэтому эксперты из США заговорили о переносе сроков наступления Украины на лето. Хотя начальник ГУР - Главного управления разведки незалежной Кирилл Буданов обещал «зайти в Крым до конца весны». Впрочем, он не называл год.

От безвыходности Киев решил расширить географию боев за счет Белгородской области. Эти суицидальные атаки и рейды на Грайворон и Шебекино только с виду кажутся бессмысленными. На самом деле Украина рассчитывает, что российское командование начнет перебрасывать на Белгородчину войска из зоны СВО, ослабив там нашу оборону. Чем ВСУ не преминут воспользоваться. С другой стороны, Киев старается создать в России очаг напряжения.

Пока видно, что действия противника дают российским войскам и спецслужбам серьезный опыт. По крайней мере, беспилотники уже не долетают до центра столицы. А диверсионные отряды теперь застревают на российской границе, где им дают бой. Однако отселение школьников и семей с детьми из Шебекино все же началась. Рисковать их жизнями, предоставляя тем самым Киеву рычаг давления на Россию, никто не собирается.

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