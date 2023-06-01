Зачем Украина атакует Белгородчину: отправленный в нокаут Киев пытается выиграть время

Киев атаковал Белгородскую область. Фото: REUTERS

Очень символично, что в один день Киев атаковал Белгородскую область и объявил о приостановке своих попыток наступления по флангам Артемовска - для восстановления боеспособности частей ВСУ.

Это говорит о том, что:

а) небольшое майское продвижение на флангах Артемовска далось противнику большой кровью и потребовало передышки;

б) наши фланги не посыпались, перегруппировались и дали врагу серьезный бой;

в) нокаут получился таким, что Киеву срочно потребовался нестандартный ход, чтобы прийти в себя.

В принципе, такая картина характерна для всей линии боевого соприкосновения. В последние недели ВСУ активно били высокоточным оружием по нашим тылам, пытаясь накрыть штабы и арсеналы. «Щупали» нашу линию обороны от Херсона до Сватово в поисках слабых мест. Украинские генералы и те, кто стоит за ними, изучали наши возможности, скорость реагирования на угрозы, время переброски «пожарных команд» на тот или иной участок. И, вероятно, пришли к выводу, что идти в обещанное «контрнаступление» рискованно.

К тому же параллельно Россия начала активно поражать чувствительные для Киева цели - от крупных складов с боеприпасами НАТО до американских систем ПВО, - что резко снизило потенциал, который Украина собиралась задействовать для своего «контрнаступа». Именно поэтому эксперты из США заговорили о переносе сроков наступления Украины на лето. Хотя начальник ГУР - Главного управления разведки незалежной Кирилл Буданов обещал «зайти в Крым до конца весны». Впрочем, он не называл год.

От безвыходности Киев решил расширить географию боев за счет Белгородской области. Эти суицидальные атаки и рейды на Грайворон и Шебекино только с виду кажутся бессмысленными. На самом деле Украина рассчитывает, что российское командование начнет перебрасывать на Белгородчину войска из зоны СВО, ослабив там нашу оборону. Чем ВСУ не преминут воспользоваться. С другой стороны, Киев старается создать в России очаг напряжения.

Пока видно, что действия противника дают российским войскам и спецслужбам серьезный опыт. По крайней мере, беспилотники уже не долетают до центра столицы. А диверсионные отряды теперь застревают на российской границе, где им дают бой. Однако отселение школьников и семей с детьми из Шебекино все же началась. Рисковать их жизнями, предоставляя тем самым Киеву рычаг давления на Россию, никто не собирается.

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