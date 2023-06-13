Миллиардер Сильвио Берлускони мечтал прожить 150 лет благодаря гипербелковой диете и любви молодых женщин

Сильвио Берлускони и Мисс Италия, 2008 год. Фото: WELL

Щедрый плейбой

Покойный Берлускони был, пожалуй, ловеласом №1 среди мировых политиков нового времени. Конкуренцию ему мог бы составить разве что президент США Джон Кеннеди по прозвищу Жеребчик. Как-то американец вел переговоры на Багамских островах с английским премьером Макмилланом. Сидя в минуты отдыха на берегу океана и любуясь стройными фигурками купальщиц, Кеннеди признался коллеге: «Если порой мне случается слишком долго обходиться без женщин, то меня терзают ужасные головные боли.» Позже Макмиллан запишет в дневнике: «Одна половина времени уходила у американского президента на супружескую неверность, а вторая - на рассмотрение второсортных предложений, разработанных его советниками.»

Но Кеннеди погиб в 46 лет от пуль снайпера. А Берлускони попал в большую политику уже 57-летним. Казалось бы, в таком возрасте пора остепениться. Понятно, политики – тоже люди. И ничто человеческое им не чуждо, как утверждал Карл Маркс. Но они, по крайней мере, стараются скрывать свои амурные приключения. Итальянский же премьер открыто заводил интрижки с начинающими актрисами, телеведущими, моделями, танцовщицами. Не брезговал и девицами с низкой социальной ответственностью. Все пассии были значительно моложе премьера-миллиардера. Он щедро расплачивался с ними деньгами, драгоценностями, прочими подарками, пристраивал на свои телеканалы…

Свою дантистку Николь Минетти сделал депутатом парламента Ломбардии. Танцовщицу Барбару Матера - депутатом Европарламента. "Мисс Италия" Мара Карфанья, снимавшаяся для мужских журналов, после близкого знакомства с премьером даже вошла в 2008 г в его правительство. И была признана самым красивым министром в мире.

«Увлечения» Берлускони регулярно попадали в скандальную светскую хронику итальянской и мировой прессы. Политолог Д. Сартори в книг «Султанат» доказывал, мол, премьер распоряжается Италией словно султан. А султанов без наложниц не бывает. «Чисто психологически мужчина в представлении окружающих должен иметь безграничную силу, если у него есть гарем».

Супруга ловеласа Вероника Ларио долго терпела его «шалости» с молодыми девицами. Видимо, из-за миллиардов мужа и роскошной жизни. Но в 2009 г ее терпению пришел конец. Пресса расписала, как 73-летний премьер подарил начинающей модели Ноэми Летиции на 17-летие золотое ожерелье с бриллиантами. Сильвио клялся Веронике, что это дочь его друга, он ее даже пальцем не тронул. Но разъяренная жена подала на развод.

Сильвио Берлускони с женой Ларио, начало 90-х. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

(Позже выяснилось, что несовершеннолетняя Ноэми была участницей секс-вечеринок на вилле премьера.)

Впрочем, Вероника сама в 24 года разбила сердце 44-летнего женатого бизнесмена, отца двоих детей, продефилировав в спектакле «Великодушный рогоносец» в костюме Евы. Сильвио долго жил на две семьи. Получив в конце концов развод от первой супруги, женился на блондинке, с которой уже успел завести троих детей.

Все пассии Берлускони были значительно моложе премьера-миллиардера. Фото: REUTERS

Бунга-бунга, весело живем!

Сколь веревочка не вейся…. На следующий год 74-летнего главу правительства Италии официально обвинили в пользовании услугами несовершеннолетней проститутки. Впервые в мировой истории действующего политика столь высокого ранга привлекли по «аморальной» статье. За 17-летнюю танцовщицу ночного клуба марокканку Кариму эль-Маруг по прозвищу «Руби-сердцеедка». Она попала в полицейский участок за кражу браслета. К удивлению правоохранителей, на выручку воровки поспешил … премьер страны. Мол, Карима – племянница египетского президента Мубарака. И надо бы замять дело, чтобы избежать дипломатического скандала.

Разумеется, сам Мубарак про «племянницу» ни сном, ни духом. Разразился грандиозный скандал. Возникло уголовное дело. Следствие раскопало, что любвеобильный премьер приметил Руби на конкурсе красоты на Сицилии. И стал приглашать на свою 72-х комнатную виллу в Аркоре. На ночные секс-оргии под названием «бунга-бунга». Что означает сие выражение, доподлинно неизвестно до сих пор. Есть разные версии. Но мы не будем в них углубляться, а лучше перейдем к делу. Уголовному. На 20 тысяч страниц.

В свое время Берлускони приметил Руби на конкурсе красоты на Сицилии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным следователей, вечеринки выглядели так: ужин, затем эротические танцы, стриптиз девушек в масках, костюмах стюардесс, горничных. под дружные возгласы «бунга-бунга!!!» Премьер прикасался к груди, другим интимным частям тела танцующих дам. Затем уводил одну или несколько девушек в спальню. Остальные участницы получали деньги, либо подарки.

Следователи насчитали на этих вечеринках с 14 февраля по 2 мая 2010 года 13 эпизодов интима Берлускони с несовершеннолетней Руби, плюс связь еще с 32 дамами. За деньги, драгоценности.

Разумеется, 74-летний Берлускони пошел в несознанку: «Хотя я и могу иногда пошалить, 33 женщины за два месяца - многовато даже для тридцатилетнего… Тут целая очередь из женщин, которые мечтают выйти за меня замуж. И я думаю, что знаю почему. Во-первых, я смешной, не так ли? Во-вторых, я состоятельный. Третье - ходят слухи, что я хорош в постели. Ну и четвертое, эти женщины думают примерно одно и то же: «Он старый, скоро умрет, и тогда я все унаследую».

Подсудимый утверждал, что за секс никогда не платил, считая это унизительным для себя. По поводу Руби объяснил, что всего лишь хотел помочь найти ей работу. Поскольку она рассказала «тронувшую его историю». И вообще, думал, что ей уже 24 года (на столько она и тянула, судя по фото той поры.) Марокканская танцовщица также отрицала на суде секс с Берлускони.

Судьи им не поверили. За платный секс с несовершеннолетней проституткой и злоупотребление служебным положением (попытка вызволить танцовщицу Руби из полиции) Берлускони приговорили к 7 годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности.

История с Руби обернулась для Берлускони тюремным сроком и пожизненным запретом занимать государственные должности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, вскоре, благодаря адвокатам, аппеляционный суд Милана полностью оправдал Берлускони «в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления.»

Но прокуроры не думали сдаваться. Через два года против политика возбудили новое уголовное дело. Обвинив в подкупе 22 свидетелей по делу о секс-вечеринках «бунга-бунга» на его вилле. Дескать, Берлускони заплатил им за молчание около 10 млн евро. Половина этой суммы якобы досталась той самой несовершеннолетней танцовщице Кариме эль-Махруг по кличке Руби. Прокуратура требовала приговорить экс-премьера к шести годам лишения свободы.

Однако в феврале этого года суд оправдал Берлускони и по делу о подкупе свидетелей.

«А свадьба-то ненастоящая!»

После «Рубигейта» политик стал осмотрительнее. Завел официальную подругу Франческу Паскале, бывшую «Мисс Неаполь». На 49 лет моложе. Ходили упорные слухи о скорой свадьбе. Но в 84 года Сильвио дал отставку 35 –летней Франческе. «Слишком стара для меня!» Выплатил «выходное пособие» в 20 миллионов евро, обязался также ежегодно выдавать еще по миллиону евро. И закрутил роман с журналисткой Мартой Фашина. Моложе уже на 53 года! Протолкнул возлюбленную в депутаты итальянского парламента от своей партии «Вперед, Италия!» А в марте прошлого года на вилле Берлускони XVIII века Gernetto с собственной часовней сыграли свадьбу.

Берлускони и Франческа Паскале в 2017 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все было честь по чести. Пара обменялась в часовне кольцами, поклялась в верности друг другу, разрезала трехэтажный свадебный торт…

Однако злые языки раструбили, будто свадьба была не настоящая. Мол, официально брак не узаконили ни церковь, ни мэрия. Дескать, пятеро детей от двух прежних браков выступили против. Чтобы в случае смерти отца молодая вдова не захапала все его миллиарды. (Все дети, кстати, были на свадьбе, кроме старшего сына, заболевшего коронавирусом.)

Зря приплели детей. Берлускони все всегда решал сам. Вот и «фиктивная свадьба» - личное решение 85-летнего молодожена. Сильвио имел печальный опыт развода со второй женой-актрисой, которой присудили слишком большие, на его взгляд, алименты. 3 млн евро в месяц! Гуманные судьи посчитали, мол, бедняжке надо обеспечить тот уровень жизни, к которому она привыкла за два десятилетия официального брака. Зачем тогда подавала на развод? Знала, на что шла.

Сильвио Берлускони с журналисткой Мартой Фашина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлускони обжаловал решение суда. Добился снижения алиментов до 2 млн евро в месяц, потом до 1,4 млн евро. На этом не остановился. В результате долгих тяжб суд алименты вовсе отменил и обязал бывшую жену вернуть Сильвио 61 миллион евро из уплаченных прежде сумм с набежавшими процентами.

Полагаю, лет в 90-100 Сильвио дал бы отставку и Марте, найдя очередную, более молодую даму сердца. Так зачем ему, скажите на милость, еще один бракоразводный процесс, лишняя головная боль? Потому и сыграл «фиктивную свадьбу». Но Марту при расставании не обидел бы, как и предыдущую 35-летнюю пассию. Выдал бы приличные отступные.

Герекомия рулит!

Выступая осенью 2010 года на Мировом политическом форуме в Ярославле, сеньор Берлускони пожелал его участникам дожить до 120 лет. Главы государств, другие солидные гости форума из многих стран восприняли это как очередную шутку экстравагантного итальянца. Однако тот не шутил: «Может показаться, что это чрезмерная мечта. Но если вы задумаетесь, в начале XIX века средняя продолжительность жизни была 23 года, в начале XX века - 43, сегодня - уже около 80». И рассказал о проекте своего духовника-священника, профессора медицины Луиджи Мария Верзе под кодовым названием «Куда идешь»: как увеличить среднюю продолжительность жизни человечества до 120 лет! Причем, с сохранением качества жизни. Дескать, сам священник, руководитель клиники, «в очень преклонных годах, но выглядит как молодой». Берлускони выделил ему на эксперименты из своих личных средств первые 12 миллионов евро.

После форума премьер-министр Италии встретился с российским премьером.

-Мы жить будем до 120 лет? – спросил у коллеги Владимир Путин.

- Кажется, да. Но, учтите, это будет средний возраст, - объяснил итальянец. - Мне сказали, что у лидеров жизнь будет гораздо более длинной.

Ярославль, 2010 год. Председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони во время выступления на Мировом политическом форуме. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

На Ярославском форуме он скромно умолчал, что помогает науке не только миллионами, но и лично участвует в экспериментах. Один из методов, который Берлускони много лет испытывал, не щадя себя, - герокомия. Учение отца медицины Гиппократа об омоложении старых мужчин через тесное общение с молодыми девушками. О герокомии упоминал и основатель современной геронтологии (науки о продлении жизни) академик Илья Мечников: «В библейские времена думали, что соприкосновение ослабленных стариков с молодыми девушками молодит и удлиняет жизнь. В Книге Царств находим следующее повествование: «И состарился царь Давид, и достиг предельного возраста, и, хотя его покрывали одеждами, он никак не мог согреться. И сказали ему его слуги, да приведут, о царь, молодую девственницу, чтобы была она при царе и ходила бы за ним, и спала бы на груди его, и согрелся бы царь наш властитель». Вот как объяснял нобелевский лауреат действие герокомии: «Близость молодых девушек должна вызвать выделение сока предстательной железы, который, всасываясь в кровь старика, производит возбудительное действие на нервную систему».

Понимаете теперь, почему Берлускони окружал себя молодыми красивыми женщинами? Искал рецепт вечной молодости для блага человечества. А его называли развратником, даже судили. Эх…

Почти бессмертный…

Сам Сильвио мечтал прожить 150 лет! Столько ему личный доктор прописал, всемирно известный фармаколог Умберто Скапаньини: «Каждый из нас теоретически может прожить 150 лет. Продолжительность жизни на треть зависит от генетики, на треть - от стрессов и от перипетий, на треть от питания и от лекарств».

Доктор познакомился с Сильвио в далеком 1988 г. «Уже тогда он придерживался правильного образа жизни, ел только натуральные продукты, пасту с легкими соусами, зелень, немного красного вина, занимался атлетикой, бегом, поднятием тяжестей. Он меня покорил. Превосходные генетические показатели. Прекрасный нейроэндокринный профиль. Поистине необычный мозг. Его интеллектуальные способности позволяют ему предвидеть ход развития событий. Он обладает невероятной способностью концентрироваться и крайне высокой работоспособностью. Никогда не устает, умеет контролировать стрессовые состояния. Умеет спать. Ему достаточно поспать 3-4 часа ночью, а за полчаса послеполуденного сна восстанавливает 40% энергии. Он может спать где угодно и в любое время, в автомобиле, в самолете.»

Перехваченные позже итальянской полицией телефонные разговоры участниц вечеринок «бунга-бунга» на вилле премьера подтверждали слова доктора. «Когда мы там, он не спит до 4 утра. Он может не ложиться всю ночь, меняя одну девушку за другой». Берлускони в ту пору было 74!

Что касается питания, лекарств, это было заботой доктора Скапаньини. «Мы начали с лечебного питания, продуктов, предупреждающих рак: томаты, брокколи, особые сорта оливкового масла.» Берлускони тогда удалили рак простаты. Затем доктор составил для пациента молодильную гипербелковую диету (см. ниже). Для предотвращения старения мозга прописал сок из красных апельсинов, оливковое масло, йогурт с биодобавками.

«Сильвио почти бессмертный, - утверждал доктор. - Его умственная и сексуальная активность лучше, чем у молодых. Пусть политические оппоненты не обманывают себя, он всех переживет!»

Берлускони считали самым стильным итальянским политиком. Следил за своей физической формой, весом, внешним видом. Не скрыл от общественности, что сделал пересадку волос на голове, пластические операции на лице. Всегда старался быть веселым, в добром расположении духа.

И с генами у Сильвио было все в порядке. Отец прожил 81 год, мать – 98!

Со стрессами также справлялся. Скапаньини вспоминал, что громкая полицейская операция по борьбе с коррупцией «Чистые руки» в конце прошлого века привела к гибели 700 итальянских чиновников. «Стресс в результате ареста, переживания в связи с судебными процессами - нормальное состояние для преступников, но катастрофическое для «буржуа», виновны они или нет.» Берлускони же перенес шок «Чистых рук», словно легкий насморк. Хотя его тоже пытались обвинить в коррупции. Всего же против него возбуждали более 60 уголовных дел, судебных преследований. Еще один мировой рекорд для политика столь высокого ранга. Сильвио подсчитал, что за два десятилетия принял участие в 2500 судебных заседаниях в 106 процессах. Но ни дня не провел за решеткой!

Хватало в его жизни и других перипетий. Родился в бедном криминальном квартале. Мать - домохозяйка, отец – рядовой служащий банка. Подросток сам зарабатывал на жизнь. Поступил на юрфак Миланского университета. В каникулы подрабатывал экскурсоводом, пел на туристских лайнерах итальянские песни. Первые миллионы заработал на строительстве жилья. Создал медиаимперию, стал миллиардером. Купил футбольный клуб «Милан», находившийся в плачевном состоянии. При нем «Милан» стал одним из самых успешных клубов мира и самым титулованным в Италии по количеству международных трофеев. 5 Суперкубков УЕФА, 7- Лиги чемпионов!

Долгое время Берлускони был и президентом ФК "Милан", при котором клуб достиг вершин европейского футбола. Фото: EAST NEWS

В 57 лет двинул в политику. Создал партию «Вперед, Италия!» И уже через два месяца - рекорд в мировой политической истории! - выиграл общенациональные парламентские выборы, стал премьером. Первый мультимиллиардер, возглавивший правительство в Европе. Премъерствовал четыре раза - национальный рекорд Италии.

Скептики злословили, будто бы миллиардер пошел во власть, дабы избежать судебных расследований. «Мне не нужно быть избранным для того, чтобы иметь власть, - отвечал Сильвио скептикак. - У меня есть дома по всему миру, великолепные яхты, красивые самолеты, изумительная жена, хорошая семья. Я иду на жертвы».

По одному из уголовных дел (финансовые махинации медиаимперии) везунчика Сильвио все же прищучили, запретив до 2018 года занимать государственные должности. Когда запрет закончился, Берлускони выиграл выборы в Европарламент, отсидев в кресле евродепутата весь положенный срок до осени прошлого года. Затем выиграл выборы в Сенат Италии. И оставался бессменным лидером своей партии «Вперед, Италия!» А еще он, несмотря на многочисленные судебные тяжбы, щедрые траты на женщин, был одним из богатейших людей Италии. На начало июня 2023 года - $6.9 млрд в рейтинге Форбс.

…Увы, медик-священник, чьи исследования по продлению жизни финансировал Берлускони, умер в 91 год. Доктор Скопаньини скончался в 71 от последствий автоаварии. В апреле 2023 - го сам Сильвио попал в больницу с воспалением легких. При обследовании у него обнаружили лейкемию (рак крови). Провели курс химиотерапии. Вроде бы пациент пошел на поправку. Выписался из больницы. Но 12 июня коварный рак сделал свое черное дело. Сильвио Берлускони шел 87-й год…

В последние минуты рядом с ним были Марта Фашина, пятеро детей и младший брат Паоло.

СПРАВКА «КП»

МОЛОДИЛЬНАЯ ДИЕТА СИЛЬВИО

Доктор Скопаньини назвал ее гипербелковой.

Первый день – только вода литрами и фрукты. Со второго по девятый день полный запрет на алкоголь, хлеб, макароны, сладости. Только белковые продукты. На четвертый день в организме начинают сжигаться жиры. Затем две недели раздельного питания. Физические упражнения, включая 20 минут бега. Потом второй цикл. За месяц можно потерять 7 килограммов.

Белка много в сыре, твороге, говядине, рыбе, яйцах, сое, горохе, фасоли, орехах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильвио Берлускони был другом Владимира Путина и одним из важнейших союзников России в Италии

Итальянский политик ловко маневрировал между Россией и США (подробнее)