Самые опасные пляжи мира: где акулы чаще всего нападают на людей

Акул стало меньше, но они стали прожорливее. Фото: Shutterstock

Акулы редко едят людей, чаще кусают. Но не до смерти. Трагическая гибель нашего соотечественника на пляже в египетской Хургаде скорее исключение, свидетельствующее об отклонении от типичного поведения этих хищных рыб, причины которого пока до конца не ясны. Как правило, акулы, тяпнув человека за ногу, отпускают его - «понимают», что ошиблись. И «добыли» что-то не то. Невкусное. Возвращаются, чтобы «доесть», в исключительных случаях. Но могут.

Места нападения акул за прошлый год. Желтые значки – укусы. Красные – людоедство.

Большинство ихтиологов склоняются к мысли, что целенаправленно охотиться на людей акул вынуждает голод – нормального пропитания не хватает. Рыбу, которую они прежде добывали, вылавливают люди. Да и вообще ее становится меньше год от года.

Согласно статистике, которую ведут биологи-энтузиасты, число случаев людоедства среди акул практически не меняется – 5-7 в год максимум. А количество нападений даже снижается. В 2021 году их было 73, в 2022 – 57. В среднем же акулы нападают на людей 74 раза в год, если отсчитывать от 2013 года. Но учитывая, что самих акул стало гораздо меньше, то тенденция уже не кажется столь уж благостной. Получается, что оставшиеся хищники стали злее.

Нападения с 1580 года. Акулы не давали жить по всему миру.

В Хургаде акула перекусила парня, а до этого в январе в Мексике - отгрызла ныряльщику голову. Хищники были порядка 6 метров в длину.

Согласно данным, которые приводят американские ученые (Florida Museum of Natural History's Florida Program for Shark Research) в газете Daily Mail, люди нигде не чувствовали себя в безопасности. Разве что в Черном море.

График вверху – укусы акул, график внизу – случаи людоедства.

Начиная с 1580 года у побережья США, к примеру, акулы нападали на людей 1563 раза - больше всего в мире. Самое «акулье» место у американцев Флорида. В Австралии набралось 682 покусанных, в Южной Африке 252, в Бразилии 110.

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