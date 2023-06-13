Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Наука13 июня 2023 14:45

Самые опасные пляжи мира: где акулы чаще всего нападают на людей

Биологи нанесли на карту пляжи, на которых акулы чаще всего нападают на людей
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Акул стало меньше, но они стали прожорливее.

Акул стало меньше, но они стали прожорливее.

Фото: Shutterstock

Акулы редко едят людей, чаще кусают. Но не до смерти. Трагическая гибель нашего соотечественника на пляже в египетской Хургаде скорее исключение, свидетельствующее об отклонении от типичного поведения этих хищных рыб, причины которого пока до конца не ясны. Как правило, акулы, тяпнув человека за ногу, отпускают его - «понимают», что ошиблись. И «добыли» что-то не то. Невкусное. Возвращаются, чтобы «доесть», в исключительных случаях. Но могут.

Места нападения акул за прошлый год. Желтые значки – укусы. Красные – людоедство.

Места нападения акул за прошлый год. Желтые значки – укусы. Красные – людоедство.

Большинство ихтиологов склоняются к мысли, что целенаправленно охотиться на людей акул вынуждает голод – нормального пропитания не хватает. Рыбу, которую они прежде добывали, вылавливают люди. Да и вообще ее становится меньше год от года.

Согласно статистике, которую ведут биологи-энтузиасты, число случаев людоедства среди акул практически не меняется – 5-7 в год максимум. А количество нападений даже снижается. В 2021 году их было 73, в 2022 – 57. В среднем же акулы нападают на людей 74 раза в год, если отсчитывать от 2013 года. Но учитывая, что самих акул стало гораздо меньше, то тенденция уже не кажется столь уж благостной. Получается, что оставшиеся хищники стали злее.

Нападения с 1580 года. Акулы не давали жить по всему миру.

Нападения с 1580 года. Акулы не давали жить по всему миру.

В Хургаде акула перекусила парня, а до этого в январе в Мексике - отгрызла ныряльщику голову. Хищники были порядка 6 метров в длину.

Согласно данным, которые приводят американские ученые (Florida Museum of Natural History's Florida Program for Shark Research) в газете Daily Mail, люди нигде не чувствовали себя в безопасности. Разве что в Черном море.

График вверху – укусы акул, график внизу – случаи людоедства.

График вверху – укусы акул, график внизу – случаи людоедства.

Начиная с 1580 года у побережья США, к примеру, акулы нападали на людей 1563 раза - больше всего в мире. Самое «акулье» место у американцев Флорида. В Австралии набралось 682 покусанных, в Южной Африке 252, в Бразилии 110.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Акулы убивают людей в Хургаде: Десять важных правил для туристов

Инструктор по дайвингу дал 10 советов туристам в Хургаде, чтобы не спровоцировать акул (подробности)

Живой уголок: Окно в природу