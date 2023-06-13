Надежда Кадышева поразила внешним видом: вот как сейчас выглядит певица

Певица Надежда Кадышева. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Надежда Кадышева сейчас редкий гость в соцсетях, чем провоцирует слухи о своих проблемах со здоровьем. Впрочем, певица не раз отмечала, что загружена работой в своем театре, потому и на публике появляется крайне редко. Однако на днях звезда эстрады вышла на сцену по случаю Дня России.

Надежда Кадышева объявилась на публике после долгого отсутствия. Пораженные поклонники обсуждают внешний вид 64-летней певицы.

Пару лет назад Кадышева кардинально преобразилась. Надежда Никитична отказалась от привычных кудрявых париков в пользу естественных локонов. Она также заменила слишком пышные платья более модными и яркими образами.

В этот раз знаменитость вышла на сцену в платье цвета фуксии с пышной юбкой и объемными рукавами. Певица дополнила образ элегантной прической. Исполнительница выглядит роскошно, хоть многие и отметили, что она набрала лишние килограммы. Впрочем, в столь солидном возрасте сей факт скорее плюс.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Надежда Кадышева по праву считается одной из ярких певиц на российской эстраде. "Ручей", "Я не колдунья", "Широка река" - эти и многие другие композиции являются визитными карточками вокалистки и ее ансамбля "Золотое кольцо". Год назад Надежда Никитична сообщала, что прекрасно себя чувствует и записывает новые песни.

А между тем со здоровьем у певицы ранее были проблемы. В 2018 году она признавалась, что перенесла сложную операцию.

Кроме того, с 49 лет исполнительницу мучают приступы тахикардии. В 40-летнем возрасте Кадышеву настигло "родовое проклятье". В этом возрасте умерла ее мать и погибла сестра Любовь. Причиной смерти обеих родственниц артистка назвала глубокую депрессию, которая в результате обнаружилась и у нее. "Я не могла понять, что со мной происходит. Внутри все болит нестерпимо. Кажется, боль сжирает тебя всю без остатка", - комментировала свое состояние певица.

В молодости звезде эстрады дважды ставили страшный диагноз - рак. Два года она жила между жизнью и смертью. Вокалистка была уверена, что умрет от онкологии. Но во время операции диагноз не подтвердился. Через два года история повторилась. Снова страшный диагноз и облегчение от того, что болезни на самом деле нет.