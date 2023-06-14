На Луне все-таки есть жизнь? Что стоит за сенсационным заявлением NASA

Возможно, жизнь на Луне прячется где-нибудь в расщелинах и укромных местах в виде бактерий и микробов. Фото: Shutterstock

На Луне нашли воду (в виде льда и молекул), у нее есть атмосфера (ничтожно разреженная, и состоящая из ядовитых газов) – что ж, может, там есть и жизнь? Предположение кажется безумным, но планетологи из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА выступили с ярким заявлением: да, вполне возможно. Прячется где-нибудь в расщелинах и укромных местах в виде бактерий и микробов. И мы с ней вот-вот столкнемся: полеты на Луну начнутся уже около 2025 года. Разбираем новость по косточкам.

МИФ С ГЛУБОКОЙ ИСТОРИЕЙ

В древности люди не знали тонкостей космоса, и им казалось нормальным, что на Луне есть жизнь. О том, что Луна слишком мала, не удерживает воздух, а без воздуха какая жизнь, как-то не задумывались. Писатель II века Лукиан населил Луну целой цивилизацией. Герои фантастики XVII-XIX веков, «отправляясь» на Луну, непременно встречали там существ.

Но что фантасты. В начале XIX века астрономы в целом были убеждены, что Луна обитаема. Астроном Груйтуйзен заметил прямо в центре диска странные конструкции (кстати, они так и не объяснены), и объявил их лунным городом. К концу XIX столетия астрономы стали поговаривать, что на поверхности, наверное, все-таки некомфортно, а вот в глубине – вполне.

Наконец, в ХХ веке официальная наука признала Луну стерильной, но что значит «официальная»? Часть серьезных астрономов, не фантазеров, настаивала, что на Луне видны следы деятельности некой развитой цивилизации. Там видели даже огромные квадратные и треугольные тела, которые вылетали из кратеров и с громадной скоростью скрывались в космосе. Поскольку предположить, что Луна породила эту цивилизацию сама, было странно, появилась концепция «инопланетной лунной базы». И с ней странное дело: факты в ее пользу прямо-таки убедительные, а все равно не верится.

Итак, заявление НАСА возвращает нас к мифу образца конца XIX века: что-то такое, примитивное и микробное, и поглубже.

СТРАННОСТИ ЛУННОГО ГРУНТА

Парадоксально, но мы плохо знаем лунный грунт. «Аполлоны» привезли центнеры этого добра, но частично он разворован, а остальное безнадежно загрязнено земным. Советские автоматы дают чистейшие образцы, которые бережно хранились, но это – граммы.

Лунный грунт пахнет порохом. Растения в нем растут, хотя и невесело. В нем нет минералов, которые образовались под воздействием воды (глина) и кислорода (практически все земные минералы), поэтому растениям непривычно, но в лабораториях – колосятся и плодоносят. Отсюда ясно: полей, воздуха добавь, и будет тебе лунный сад.

За всю лунную эпопею был единственный странный случай. Станция Сервейор села на Луну в 1967 году, в 1969 астронавты ее навестили, сняли с нее некоторые детали и доставили на Землю. На них обнаружилась бактерия Streptococcus mitis (такие у нас живут во рту и от них горло болит), и началась длинная дискуссия, откуда она взялась. Первая мысль: не продезинфицировали Сервейор, когда запускали, или «Аполлон», когда возвращали. Сошлись на том, что бактерия попала на Луну с Сервейором, но как она прожила там целых два года?

Астронавт изучает лунный грунт в рамках пилотируемого полета к спутнику земли "Аполлон-17", 1972 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2019 году поставили эксперименты, и поняли, что некоторые земные бактерии на Луне очень даже выживут. Таким образом, мы уже заразили и Луну. Или… бактерия там была изначально? Никто же не доказал, что нет.

ОЧАГИ ЖИЗНИ

Вы наверняка слышали, что днем на Луне сотни градусов в плюсе, ночью – в минусе, и как тут выжить (но стрептококк все-таки выжил). Однако уже в 1960-е померили с помощью радиоволн температуру на глубине пары метров, и поняли, что там-то она вообще не меняется. Лунный грунт оказался идеальным теплоизолятором. Он полностью сглаживает суточные перепады.

И как туда докопаться? Нет ничего проще, все уже прорыто до нас. Когда-то из недр Луны выбулькивала лава, а с нею газы, образовавшие тонкие, идущие вглубь, трубки-тоннели. Вы можете их даже увидеть сами: в бинокль вряд ли, но хороший любительский телескоп покажет «дырки», где они выходят. Там, в глубине – конечно, пещеры. Мы об этом знаем мало, но они просто обязаны быть.

Есть ли там чем дышать? Вполне. Недра Луны по-прежнему слегка геологически активны и выделяют газы, по составу - как земные вулканы. Кислорода нет, но бактериям он и не нужен. Вообще, появление кислорода на ранней Земле сопровождалось массовым вымиранием видов, для которых кислород – яд.

А вода? С некоторых пор мы знаем, что ее на Луне, в виде льда, довольно много.

Итак, все сходится, и НАСА, получается, правы: постоянная комфортная температура, какая-то вода и воздушная среда – тут бы и жизни развиться.

ОДИН НЕПРИЯТНЫЙ ВОПРОС

Вот только откуда она там взялась изначально. Вопрос хороший, потому что мы не знаем, откуда она взялась на Земле.

НАСА кивает на метеориты. В некоторых в самом деле находят «живые вещества» (аминокислоты) и даже бактерии. Но если аминокислотами и другими «кирпичиками ДНК» космос буквально набит, то бактерии все-таки наши, земные: стоит метеориту полежать после падения на земле, наша биота пронзает его насквозь.

Тем не менее, жизнь как-то появляется, она откуда-то взялась на Земле, и почему бы ей точно так же не укорениться на Луне.

А ЧТО-ТО СЕРЬЕЗНЕЕ БАКТЕРИЙ?

С этим совсем непонятно. С этим и на Земле непонятно.

Львиную долю своей истории Земля или была совсем безжизненна, или щеголяла максимум бактериальной пленкой. Дышащие, бегающие и мыслящие сложные существа появились буквально «вчера».

Вообще, поражает, как неравномерно развиваются планеты. Марс побурлил, и уже «старый», такой Земля будет через миллиарды лет. Венера – мы в молодости. А Луна? Как Марс, похоже: была активно и веселой, но быстро выкипела. Чтобы была сложная жизнь, планета должна быть активной. Жизни нужны вулканы, ветра, движение материков и прочая геология.

В течение стал миллионов лет на Луне был плотный воздух, магнитное поле в сто раз сильнее земного, вулканы клокотали. А могла сложная жизнь за эти сто миллионов лет успеть появиться и уйти в недра? Да могла, наверное. Кто ж ее знает. Мы очень плохо понимаем первые миллиарды лет нашей собственной планеты, а вы про Луну спрашиваете.

ТО ЕСТЬ АМЕРИКАНЦЫ ПРАВЫ, ЖИЗНЬ ЕСТЬ?

Вообще Центр имени Годдарда – контора серьезная, и там просто так чирикать не будут. Но что-то и настораживает.

Американцы, похоже, идут на штурм Луны в стиле «пан или пропал». Опередим китайцев. Подтвердим лидерство. И, раз такие политические обвесы у этой, сугубо научной, задачи, как тут без пиара и громких заявлений.

Мы сейчас в странной ситуации: жизнь скорее всего есть на Венере, на спутнике Сатурна Титане, возможно, на Марсе, она везде. Пусть лишь какие-то насекомые, бактерии – мы и тому будем рады. Но мы ни одной букашки еще не видели. Поэтому «эффект пастушка», который кричит (а потом окажется прав) работает на полную катушку. Покажите нам хоть что-то, и чтобы шевелилось. А до тех пор как-то нет доверия.

ВОПРОС-РЕБРОМ

А нас лунные микробы заразят?

Или у НАСА, или у китайцев все получится (а там и Россия подключится), и человек начнет летать на Луну как на МКС, туда-сюда. Уже лет через пять. Хорошо, через десять. Скоро! И что-нибудь привезет?

Биологи говорят в один голос: пусть привозит. С Луны к нам попадет две-три бактерии. У нас бактерий - миллиард в одном кубическом сантиметре. Съедят пришельца, и следов не оставят. Земля – агрессивная среда для всего иноземного живого. Фильмы вроде «Чужой», где иноземное проникает в организмы землян, специалисты считают самыми ненаучными в мире фантастики. Наши тела – это не просто вешалка для одежды и голова на плечах, это триллионы бактерий. Не так-то просто нас «заразить», а потом, как в кино, что-то изнутри вылезет. Земным бактериям нас заражать удается именно потому, что они «свои» и хорошо обманывают нашу иммунную систему.

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