Доллар опять по 85: почему резко упал рубль и что будет с курсом дальше

Американская валюта взлетела выше 85 (впервые с апреля 2022 года), евро перепрыгнул планку в 91 рубль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рухнул, говорите? Всего за неделю, говорите? Как бы не так!

- Ослабление рубля - это долгосрочный процесс, который с нами уже почти десять месяцев. В октябре 2022-го курс был на отметке 55-57 рублей за доллар, - напоминает Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan.

Но в последние дни снижение курса рубля и правда ускорилось. Всю первую неделю июня курс доллара пошатывался в районе 80-81 рубля, евро – 86-87 рублей. А потом как прорвало: 14 июня американская валюта взлетела выше 85 (впервые с апреля 2022 года), евро перепрыгнул планку в 91 рубль. В чем же дело и чего ждать дальше?

Евгений Коган перечисляет четыре основные причины снижения курса рубля.

1. Остановка роста цен на сырье - основу доходов российской экономики. Только за 13 июня газ в Европе подешевел на 8,5%, нефть – на 7,9%.

2. Из-за санкций сокращаются доходы от экспорта.

3. Рост параллельного импорта. Чтобы импортировать товары, российские компании меняют рубли на валюту. А когда спрос на валюту растет, повышается и ее курс.

4. Сложная геополитическая ситуация. Тут ясно без комментариев.

Чего же ждать дальше? По мнению эксперта, слишком сильно упасть в ближайшее время рубль не должен. Или не дадут.

Во-первых, примерно через неделю российские экспортеры начнут активно менять валюту на рубли, чтобы заплатить налоги в бюджет. А когда увеличивается спрос на рубль, его курс растет.

Во-вторых, если курс нашей валюты продолжит заметно падать - например, до 87-89 рублей за доллар - финансовые власти страны могут вмешаться. Способов поддержать курс у них хватает. Например, Минфин может увеличить продажи валюты из резервов, а Центробанк поднять ключевую ставку – в таких случаях рубль всегда растет.

- Мы увидим снижение курса доллара до его средних значений за последнее время: 81-82 рубля, - полагает экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк.

- Пока статистика такова, что за полгода рубль потерял порядка 40%. И по этим параметрам приблизился к «лучшим» валютам мира – турецкой лире и аргентинскому песо. Так что… не нам над турками шутить. Не нам, - резюмирует Коган.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У рубля на это пять причин: Почему российская валюта слабеет и что будет дальше

Эксперты назвали пять причин ослабления рубля (подробности)