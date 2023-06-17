Атаки подразделений ВСУ не имеют успеха Фото: REUTERS

Пять атак отбили на «Востоке» и столько же на «Юге»

Группировка войск «Восток» на Времевском выступе отразила пять атак подразделений ВСУ, отправив на небеса более 200 боевиков и в землю пять танков, семь БМП, пять бронемашин, четыре автомобиля, две минометные батареи. «Южная» группировка войск на Донецком направлении также отбила пять атак - в районах Первомайского, Петровского и Старомихайловки. Нивелированы до 215 националистов, три бронемашины, пять автомобилей, две гаубицы Д-20, разбит склад боеприпасов 109-й бригады теробороны в Новгородском. «Западная» группировки войск на Купянском направлении упокоила две украинские ДРГ в районе населенного Новоселовского в ЛНР, а также 45 «воинов света», две бронемашины, три автомобиля, американскую артсистему М777. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении вывела из строя до 65 бойцов ВСУ, два БТР, два пикапа, САУ «Акация», гаубицу Д-30. На Херсонском направлении уничтожены взвод националистов, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б» и американская артсистема М777. Средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 22 украинских беспилотниках. Но не очко обычно губит, а к 11 туз.

После двух лет обучения в США ас сгорел на Украине

Лара Селигман в Politico сообщает, что украинский ас Владислав Савельев, которого два года натаскивали на базе ВВС в США, погиб в небе Украины 2 июня 2023-го — вскоре после возвращение из-за океана. Савельев пилотировал МиГ-29. В 2021-м его зачислили в Программу авиалидерства ВС США на курс подготовки пилотов бакалавриата. Цель - укрепление военных отношений. Учение шло на авиабазе в Миссисипи. Полковник Джеффри Фишер отметил, что для большинства иностранных пилотов участие в программе было пределом стремлений, но Савельев рвался на Украину. Мечты сбываются.

В Запорожье идут облавы и репрессии

Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что в Запорожье людям жить все тяжелее. Он заявил: «В городе тревожная обстановка. Идут массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами.... ». Ранее сообщалось о взрывах на предприятиях Запорожья, которые чинят военную технику.

От Токио снаряды придут Киеву транзитом через США?

Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии, ушел от ответа на вопрос СМИ об отправке с территории Страны Восходящего Солнца в США снарядов, которые американцы сразу передадут в незалежную. Написали об этом в Wall Street Journal, а вот реакция Мацуно: «Мы в курсе таких публикаций, но мы не можем комментировать коммерческие сделки отдельных компаний». Токио готов отправить Вашингтону десятки тысяч снарядов калибра 155 мм — по соглашению от 2016-го года, по которому Япония и США могут обмениваться боеприпасами. Ранее Токио, как и соседний Сеул, ограничивался передачей Киеву лишь нелетальной помощи. Восток - дело тонкое, но иногда и грязное.

Украинский игрок «Арсенала» ненавидит русских

Александр Зинченко, 26-летний украинский защитник лондонского «Арсенала» в интервью английскому журналисту Пирсу Моргану сообщил, что никогда не станет пожимать руку русскому спортсмену. Уроженец Радомышля заявил: «Никаких шансов, что я пожму им руку. Я никогда не пойму их реакцию. Можно сказать, что они ничего не делают против нас. Но они делают! Они не реагируют на происходящее!». Этот игрок сборной Украины после выступления в молодежной команде донецкого «Шахтера», в 2015-м году играл в российском клубе «Уфа». Где его вряд ли спрашивали, «чей Крым?», но в котором он постоянно пожимал руки самых разных русских, башкир, татар и так далее. А также получал от россиян большие суммы. Став лучшим игроком "Уфы" по опросу болельщиков, он оттуда в июле 2016-го уехал в «Манчестер сити», который сдал его в аренду в ПСВ в Нидерланды. Что-то не то он там курил — бегал быстро, но начал болтать чушь. Уже играя в «Арсенале», основал фонд «Football for Ukraine». Желания помочь детям Донбасса, где базировался воспитавший его «Шахтер», не возникало никогда?

Порномодель из незалежной взбунтовалась на чемпионате Европы по сексу

Выступающая под псевдонимом Talia Mint украинская порномодель обвинила организаторов первого чемпионата Европы по сексу в Швеции в безответственном отношении к участникам. Секс-спорстменка заявила, что с «атлетами» не заключили контрактов, хотя обещали это сделать, как только они окажутся в Стокгольме. Пожаловалась на то, что трансляция турнира постоянно срывалась «по техническим причинам», а участников организаторы третировали заявлениями, что они «плохо выступают». Talia Mint возмущалась: «Хотя в первый день камеры не работали и вообще ничего не работало, мы продолжали выступать. На пятый день нам сказали, что мы мало зарабатываем, потому что не привлекаем достаточного количества фанатов ». А шокировало ее то, что организаторы не требовали справок об отсутствии ВИЧ. Своим возмущением украинская «спортсменка» поделилась с организатором «чемпионата», владельцем шведской сети стриптиз-клубов Драганом Братичем. Тот посоветовал Mint не заниматься сексом с теми, кто без справок. Когда же посланка свободной Украины высказала претензии на собрании организаторов и участников турнира, Братич набросился на нее и попытался отобрать телефон, на который она записывала происходящее. Чемпионат накрылся медным тазом, а Talia Mint отстояла честь украинской женщины. И совесть.

Украинских беженцев возмутил русский в школах Британии

Ник Крэйвен в Daily Mail сообщил, что украинские беженцы жалуются на то, что в британских школах заставляют их детей учить русский язык! Беглецы из незалежной «с ужасом узнали», что в начальных школах Туманного Альбиона их чада изучают русский в рамках языкового спецпроекта. Возмущенные украинки жаловались изданию: «В мире так много языков, а они выбирают русский прямо сейчас?». Представители одной из школ сделали лицо кирпичом: «Ранее в этом году мы сосредоточились на украинском языке. По этой причине мы сочли уместным уделить внимание и русскому». Нет, конечно, надо было выдрать хинди и суахили.

Зачем в Варшаве раздели секьюрити из ЮАР, спешившую в Киев

News24 сообщило, что следовавшую через Варшаву в Киев службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и прибывших с ним журналистов заблокировали в самолете после их прибытия в Польшу. Глава Службы охраны Рамафосы генерал-майор Уолли Руд заявил: «Польские власти не разрешили сотрудникам службы безопасности сойти с трапа, что внесло сумятицу в оперативные планы полиции и Сил нацобороны ЮАР». Представители посольства ЮАР в Варшаве пытались вести переговоры с местной полицией и таможней, но те требовали предоставить различные разрешения, и зачастую отказывались говорить по-английски. Чернокожая сотрудница Службы охраны президента ЮАР подверглась обыску с раздеванием, прежде чем ее пустили в самолет. Генерал Руд называет это «расистским» обращением поляков с делегацией. Нет, это они за безопасность Зеленского беспокоились - вдруг эта сотрудница везла в Киев неочищенный кокс?