Людей будут выращивать искусственно? Впервые синтезирован эмбрион без яйцеклетки и сперматозоида

Ученые впервые создали человеческие эмбрионы в пробирке, вне тела женщины и без участия яйцеклетки и сперматозоидов Фото: Shutterstock

Ученые впервые создали человеческие эмбрионы в пробирке, вне тела женщины и без участия яйцеклетки и сперматозоидов, пишет издание The Guardian, цитируя автора исследования профессора Кембриджского университета и Калифорнийского технологического института Магдалену Жерницкую-Гетц. Так называемые синтетические эмбрионы подобны эмбриону человека на самых ранних стадиях развития и создаются для того, чтобы понять влияние генетических нарушений и биологических причин на невынашивание беременности.

Структуры не имеют бьющегося сердца или зачатков мозга, однако включают клетки, которые обычно формируют плаценту, желточный мешок (выполняет роль селезенки и печени до формирования органов) и сам эмбрион.

- Мы можем создавать модели, подобные человеческим эмбрионам, путем перепрограммирования [эмбриональных стволовых] клеток, — говорит Магдалена Жерницкая-Гетц.

На ближайшую перспективу планов использовать синтетические эмбрионы в клинической практике для вживления в матку женщин нет, не существует и законодательного и этического права, которое могло бы регулировать этот процесс. Но что ждет нас дальше?

Так, ранее в Израиле подобные эксперименты проводились со стволовыми клетками мышей, которые программировали до самосборки в ранние эмбрионы с кишечным трактом, зачатками мозга и бьющимся сердцем. Правда, когда их имплантировали самке мыши, эмбрионы не развивались. С тех пор началась гонка, чтобы перевести эту работу на человеческие модели, и несколько команд смогли воспроизвести самые ранние этапы разработки. В апреле исследователи в Китае создали синтетические эмбрионы из клеток обезьян и имплантировали их в матку взрослых обезьян. У некоторых появились начальные признаки беременности, но ни одна из беременностей не «пережила» и нескольких дней.

А ПРАВДА ЭТО ПОМОЖЕТ ВЫНАШИВАТЬ БЕРЕМЕННОСТЬ?

На самом деле, на раннем этапе формирования технологии не всегда понятно, а как будут применяться эти медико-биологические исследования потом, рассказал KP.RU иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Например, на подобных синтетических эмбрионах можно изучать действие определенных факторов среды, веществ и микроорганизмов, инфекций и токсинов, генетических аномалий на самые ранние этапы развития эмбриона. Интересное направление, в котором подобные исследования могут использоваться, – это повышение конверсии (результативности попыток) при искусственном оплодотворении.

ОСОБОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

Как происходит создание синтетического эмбриона? По сути, это попытка нащупать пути воспроизведения жизни неким новым способом.

Сначала в пробирке создается первый эмбрион с использованием яйцеклетки и сперматозоидов. Потом из него извлекаются сверхполипотентные стволовые клетки, которые могут сформировать разные зародышевые листки, из которых впоследствии развиваются все ткани и органы.

— Это тяжелый и сложный процесс, который мы только приближенно понимаем пока, - говорит Николай Крючков. – Но смысл в том, что на каждом этапе деления этих клеток, пока они еще составляют единую структуру, очень рано начинает формироваться специализация клеток, то есть свойства клетки начинают различаться в сторону последующего формирования уже определенных органов и тканей. Поэтому при перепрограммировании клеток не факт, что мы сможем воспроизвести все свойства целого эмбриона. Когда подобные синтетические эмбриона пробовали имплантировать самкам обезьян, эмбрионы отторгались. Скорее всего, дело в том, что организм «понимает», что это, так сказать, неполноценный эмбрион и он не сможет развиться в полноценный живой организм. Это то, что часто происходит в природе, когда естественным образом на ранней стадии организм сам прерывает беременность, понимая, что перспектив у эмбриона нет.

ЭТИЧЕСКИЙ ВОПРОС: ВЫРАСТИМ ЛИ МЫ ЧЕЛОВЕКА В ИСКУССТВЕННОЙ УТРОБЕ?

Если случится так, что синтетические эмбрионы смогут развиваться в полноценные, с сердцебиением, с зачатками мозга, то будут ли они стоять наравне с эмбрионами, полученным оплодотворением? И тогда, что есть человек и как с этими эмбрионами работать?

Для искусственно оплодотворенных эмбрионов человека есть срок в 14 дней «жизни» в пробирке, после чего эмбрион должен быть имплантирован или он прекращает свое существование.

- Остановить эти исследования невозможно, равно как и развитие искусственного интеллекта, как и бурное развитие военных технологий, - говорит Николай Крючков. – В обществе в мировом масштабе высокая степень конкуренции и низкий уровень доверия друг другу. Сейчас так называемые «человеческие технологии» развиваются не просто по экспоненциальному росту, а намного быстрее. Мы за 10 лет получаем большее развитие технологий, чем за последние 30 лет и этот темп только ускоряется.

При этом человеческая цивилизация переживает кризис гуманитарного развития и понимания глубинных этических принципов. Технологии опережают человеческое в нашем мире.

- Николай, научатся выращивать человека в искусственной среде вне организма человека?

- С высокой вероятностью и уже в недалеком будущем. Искусственные матки уже существуют. Человечество сейчас уходит от естественной эволюции, получая для себя преимущества, особенно в вопросах преодоления старения. Но это многофакторное движение. Проблемы могут быть и в применении технологий по увеличению продолжительности жизни, ведь всегда использовать технологию можно как во благо, так и не совсем оптимальным образом, например, сделав ее доступной не всем или сделав технологию двойного действия. Этическое и законодательное регулирование, безусловно, необходимо, но это не значит, что научное развитие стоит останавливать в принципе.

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