Алексей Райкевич: «ЭРА-ГЛОНАСС» помогает спасать тысячи жизней ежегодно и повышать эффективность логистики по всей России

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич

- Алексей, в чем главная польза от «ЭРА-ГЛОНАСС» для каждого автомобилиста и государства в целом?

- Сегодня примерно в 10 миллионах автомобилей установлены устройства вызова экстренных оперативных служб, многие их называют проще - кнопки SOS, подключенные к «ЭРА-ГЛОНАСС». Но за этой маленькой красной кнопкой в машине скрыта целая система, которая срабатывает автоматически в момент тяжелого ДТП, когда люди, находящиеся в салоне автомобиля, могут быть просто не в состоянии сами вызвать спасателей или из-за шока объяснить, где они находятся. От автомобиля через «ЭРА-ГЛОНАСС» данные в цифровом виде за считаные секунды передаются в региональные «Системы 112».

Более 300 тысяч вызовов автомобилистов получили экстренные службы с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС», поэтому мы с уверенностью можем говорить, что наша госинформсистема спасает ежегодно тысячи жизней.

Также вы можете нажать на кнопку SOS, чтобы сообщить о происшествии, помочь себе и окружающим. Это самый простой и быстрый способ передать данные экстренным службам с координатами происшествия. Сегодня все чаще «ЭРА-ГЛОНАСС» становится инструментом взаимопомощи - порядка 8% вызовов не относятся к ДТП. Автомобилисты сообщают о различных происшествиях в пути - увидели, например, что водителю в попутной машине стало плохо. Или стали очевидцами краж, нарушений общественного порядка. Сообщают также и о лесных пожарах, возгораниях зданий.

Экспертная оценка положительного экономического эффекта для экономики страны благодаря спасению жизней людей и работы «ЭРА-ГЛОНАСС» уже достигла полутриллиона рублей.

- То есть у спасателей загорается какая-то красная лампочка с данными и координатами, где находится автомобиль с пострадавшими?

- Вы очень правильно отметили, что не только условная «красная лампочка», но и минимально необходимый набор информации - а именно точные координаты, направление движения, характеристики транспортного средства, в том числе марка, цвет. Это достаточно важный набор данных, потому что прибывшие на место спасатели экономят время, не теряют драгоценные секунды, от которых зависят жизни людей. По статистике медицины катастроф, есть понятие «золотого часа» - медицинская помощь, оказанная в рамках 60 минут, повышает шансы на спасение и сохранение здоровья человека более чем в пять раз. Эффективность «ЭРА-ГЛОНАСС» подтверждает еще ряд фактов: 53% автоматических вызовов при тяжелых авариях, когда пострадавшие не смогли вызвать помощь самостоятельно, поступили с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов более чем на 30 км. Так система исключает риск отсутствия свидетелей или попутных транспортных средств. В 92% тяжелых ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» стала единственным каналом информирования экстренных служб. Анализ вызовов, переданных в «Системы-112», показал, что шанс наличия свидетелей аварий выше только в городах-миллионниках, например, в Москве это порядка 50%, но уже в Московской области только 3% сообщений поступило от очевидцев ранее, чем через госинформсистему.

Вторая государственная функция, которую выполняет АО «ГЛОНАСС», - это обязательный мониторинг по всей стране пассажирского транспорта и автомобилей, перевозящих опасные грузы. Для этого мы создали на основе «ЭРА-ГЛОНАСС», российских технологий сервис «Мониторинг ЭРА», к которому подключено более 150 тысяч таких транспортных средств. Данные о параметрах их движения в режиме реального времени передаются в Ространснадзор и еще в 600 муниципальных, региональных систем и баз данных перевозчиков.

В процессе развития компании мы стремимся, решая государственные задачи, создавать дополнительные сервисы и мультифункциональность наших систем, опираясь на имеющуюся физическую телекоммуникационную инфраструктуру. На сегодняшний день как «ЭРА-ГЛОНАСС», так и «Мониторинг ЭРА» обросли большим количеством полезных, интересных, высокотехнологичных сервисов. Приведу несколько примеров. Если говорить о кнопке SOS, то очень важно, что изначальная идеология этой кнопки - это оповещение о факте случившегося ДТП, а уже сейчас за счет того, что мы оперативно передаем эту информацию операторам федеральных трасс и платных дорог, это позволяет, своевременно реагируя на аварии, устранять их последствия и тем самым предотвращать повторные ДТП. Известно, что на скоростных магистралях повторные столкновения - это примерно 10% всех аварийных ситуаций, что достаточно серьезно влияет на безопасность.

- А повторные ДТП - это если врезаются в…

- …в уже столкнувшиеся автомобили. Скорости высокие, а если оператор дороги за секунды получает данные от «ЭРА-ГЛОНАСС», то он может снизить скорость едущих следом автомобилей, сообщить через информационные табло: впереди происшествие, будьте аккуратны. Мы начали подобное взаимодействие с Госкомпанией «Автодор», благодаря чему при проезде по 200-километровому участку трассы М-4 «Дон» в Московской и Тульской областях водители нажатием кнопки SOS могут вызвать аварийного комиссара. Системы управления дорожным движением подведов Росавтодора сегодня оперативно получают информацию об авариях на всех федеральных дорогах Московской области и могут быстро ликвидировать последствия, заранее перекрыть или освободить дорогу.

- А какие сервисы доступны водителям, чьи машины подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС»?

- Это такие полезные сервисы, как «Помощь на дороге». Она доступна всем подключенным к системе 10 миллионам машин. Более того, сейчас владельцы 300 тысяч машин пользуются этой услугой по подписке от автопроизводителей и дилеров, которая активируется простым нажатием кнопки SOS. Таким же способом вы можете воспользоваться услугой по вызову Росгвардии: это так же интересная и перспективная услуга, потому что скорость реагирования вневедомственной охраны в крупных городах составляет 3 - 5 минут. Постоянно дежурят порядка 41 тысячи экипажей одновременно.

Если говорить о мониторинге транспорта, то здесь мы тоже не стоим на месте. Во-первых, мы идем в коммерческий сегмент перевозок, где сложилась интересная ситуация. До недавнего времени иностранные вендоры занимали свыше 50% этого рынка. И получилось так, что их услугами пользуются даже крупные корпорации - как частные, так и государственные компании. А ведь мы понимаем, что эта информация в реальном режиме о передвижении транспортных средств стекается на сервера, которые физически расположены за пределами Российской Федерации. И это уже угроза информационной безопасности для нашей страны. Отказ иностранных вендоров от работы в России открывает для нас дополнительную возможность достаточно агрессивно импортозамещать, что мы и делаем. Уже подключили 100 тысяч транспортных средств, это более 20 тысяч логистических компаний по всей России, заинтересованных в повышении эффективности логистики. Для того чтобы переход на наш сервис происходил еще быстрее, мы будем вкладывать средства в его развитие, прорабатываем грантовую поддержку. «Мониторинг ЭРА» включен в реестр российского ПО, он позволяет бесшовно перейти на отечественную систему с иностранных решений. Рынок подобных решений устроен таким образом, что, для того чтобы прийти в крупную корпорацию или индустрию, необходимо сделать инвестиции в разработку отраслевых модулей. И на это требуются средства. Для этого мы привлекаем внешнее финансирование, чтобы ускорить процесс.

- Получается, это ваша работа, когда я открываю Яндекс.Карты и хочу посмотреть, когда мой автобус будет на моей остановке?

- Совершенно верно. У нас есть следующий с точки зрения сложности и эволюции модуль платформы «Мониторинга ЭРА» - сервис «Диспетчеризация ЭРА». Он помогает не просто мониторить, а управлять движением транспорта в реальном времени, в том числе формировать расписание, контролировать соблюдение маршрутов и графиков работы. С помощью такой системы достоверные данные о движении общественного транспорта становятся доступны в мобильном приложении Яндекс.Карты. Пассажиры при этом могут планировать свой маршрут в онлайн-режиме, уточнять время прибытия транспортных средств на конкретную остановку. Этот же сервис позволяет регионам устанавливать умные остановки с онлайн-табло движения общественного транспорта.

- Какие регионы подключают свой транспорт к вашему сервису?

- Региональные власти заинтересованы в том, чтобы для граждан делать более удобным и безопасным использование общественного транспорта. К примеру, на ПМЭФ мы договорились с Якутией, а именно по городу Якутску, о том, что там будет внедрена наша платформа «Диспетчеризация ЭРА». Аналогичной договоренности мы достигли по Смоленской области. Наш сервис, созданный на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», успешно протестирован в Великом Новгороде. Мы получили положительные оценки от губернатора Андрея Никитина и на форуме подписали соглашение о масштабировании проекта на всю Новгородскую область. И этот список постоянно растет. Я надеюсь, что в ближайшее время мы таким образом дадим возможность большинству регионов, не делая существенных капитальных вложений, получить такую функцию, которая повышает эффективность управления транспортным комплексом и безопасность перевозок для миллионов пассажиров.

Также «Диспетчеризация ЭРА» позволяет управлять и контролировать работу любого коммунального транспорта, машин скорой помощи.

- Получается, такую же функцию, которую имеем мы в Москве и в других крупных городах, когда мы можем видеть, где двигается тот или иной нужный нам автобус, получат многие регионы?

- Да, то, что раньше было доступно крупным городам, требовало существенных расходов на цифровизацию, сейчас благодаря уже собираемым данным от «ЭРА-ГЛОНАСС» становится доступно маленьким городам, к системе уже подключено более 150 пассажирских транспортных средств по всей стране и по десять тысяч подключается ежемесячно. Данные уже есть, каждый регион может их использовать для развития своего транспортного комплекса.

- За счет масштабирования как раз?

- За счет того, что у нас уже есть платформа и мы просто ее доработаем, а это всегда дешевле, чем создавать что-то новое.

- Кстати, для маленьких населенных пунктов это, наверное, просто революционные изменения, потому что приходится иногда ждать там полчаса, час…

- Да, абсолютно для любого города. Например, после успешного тестирования «Диспетчеризации ЭРА» в Великом Новгороде сейчас регион будет подключать и межмуниципальные маршруты.

- Еще интересное направление - использование «ЭРА-ГЛОНАСС» для авиации и авиадронов. Расскажите, как это работает?

- Мы успешно протестировали в этом году аварийное оповещение для малой авиации и создали сервис «Авиационный мониторинг». Решение разработано с учетом успешного опыта использования «ЭРА-ГЛОНАСС» в качестве единственной возможности продолжения полетов 200 самолетов при обработке сельхозземель в период «закрытого неба» на юге страны в прошлом году. И мы продолжаем бесплатно выполнять функцию передачи маршрутов этих воздушных судов в госведомства.

Готовая инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» - сертифицированная доверенная среда для органов государственной власти - и наши компетенции, накопленные при реализации сервисов для малой авиации и разных видов транспорта, позволяют максимально быстро запустить мониторинг беспилотных летательных аппаратов. Наша задача - сделать возможным для операторов авиадронов получение разрешения на полеты в течение часов, а не в течение недель. И мы одновременно сможем предоставить госорганам достоверные данные о том, соблюдаются ли заявленные маршруты. Такой подход повысит безопасность, упростит и расширит возможности использования авиадронов в различных сферах экономики и на всей территории страны, оцифрует взаимодействие собственников беспилотников с надзорными ведомствами.

Пилотные проекты и тестирование «Авиационного мониторинга» для беспилотников мы проведем в этом году в рамках действующего экспериментального правового режима в Томской области и в столичном технопарке «Руднево», где созданы опытные районы по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Это показательный пример, как «ЭРА-ГЛОНАСС» и наши сервисы могут стать решением самых актуальных проблем, универсальным цифровым инструментом повышения безопасности любых видов транспорта. И мы будем работать в этих направлениях в перспективе, развивать и повышать полезность реализованных сервисов, создавать новые продукты для людей, бизнеса и государства.

СПРАВКА

На минувшем ПМЭФ’23 АО «ГЛОНАСС» помимо договорённостей с Новгородской областью и Якутией заключило целый ряд соглашений.

Одно из ключевых – совместно с Томским госуниверситета и Томской областью о создании и масштабировании первой в России системы комплексной безопасности для вузов на основе навигационных технологий. Такое решение повысит безопасность образовательных учреждений, торгово-развлекательных центров и промышленных предприятий.

Вместе с АВТОВАЗом АО «ГЛОНАСС» будут прорабатывать предоставление владельцам автомобилей LADA консьерж-сервиса и услуги «Помощь на дороге», доступной для подключенных машин к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС», а также формировать планы на пути к безопасному использованию высокоавтоматизированного транспорта.

«ВымпелКом» и АО «ГЛОНАСС» будут внедрять новые цифровые технологии на территории России и развивать элементы «Умного города» с использованием госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Подписанное на ПМЭФ соглашение предполагает также проведение совместных пилотных проектов, разработку решений на основе анализа Big Data и искусственного интеллекта, создание сервисов в сферах «Интернета вещей», М2М-связи, облачных технологий и кибербезопасности.

ПАО «Ростелеком» и АО «ГЛОНАСС» будут создавать и развивать цифровые сервисы с использованием государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» при реализации проектов «Цифровой город» и «Цифровой регион» для повышения безопасности и комфорта граждан, эффективности управления городскими и региональными хозяйствами.

АО «ГЛОНАСС» и ФГУП «Космическая связь» обеспечат высокую точность навигации для развития всех отраслей экономики России Отечественный сервис высокоточного позиционирования объектов с использованием каналов спутниковой связи масштабируют для различных отраслей экономики Российской Федерации, что обеспечит импортонезависимость и навигационный суверенитет страны. Подобные решения в нашей стране ранее предоставляли только зарубежные компании, которые объявили об уходе с российского рынка. Высокий спрос на такую технологию отмечается в транспортной навигации и градостроительной деятельности, и особенно в агропромышленном комплексе. Высокоточное позиционирование через спутниковую связь повышает эффективность работы сельскохозяйственной техники в любых условиях видимости на всех этапах - от внесения удобрений до сбора урожая.