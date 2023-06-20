Как найти выгодную подработку в России: четыре совета от финансиста

В первую очередь, постарайтесь найти основную работу, которая приносила бы вам достойный доход. Фото: Shutterstock

«Чтоб ты жил на одну зарплату!» - такое пожелание в советские времена было сродни проклятию. Зарплаты, как правило, были небольшими, поэтому многие пытались «крутиться». Среди законных способов дополнительного заработка была подработка – студенты разгружали ночами товарные вагоны, мужчины устраивались грузчиками в гастрономы, женщины вязали или шили на заказ…

И, похоже, с тех пор мало что изменилось. 67% опрошенных сервисом «Работа.ру» россиян признались, что имеют опыт подработки. Правда, приносит дополнительная работа не так много - 47% заработали не больше 10 тысяч рублей. Серьезные деньги – от 100 тысяч – сумели получить лишь 11% опрошенных.

А вот ответы на вопрос о том, на что тратят россияне дополнительно заработанные деньги, оказались неожиданными. Думаете, на детей и путешествия? Как бы не так! Большинство тратят их… на себя, любимых (48%). А среди женщин этот процент еще выше – 56%. Второй по популярности ответ – на закрытие кредита (17%) – подробнее см. «Наглядно».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Во-первых, надо понимать: мы имеем дело с опросом, где выборка не вполне репрезентативна, - это все-таки не социологическое исследование. Если опираться на данные Росстата, количество так называемых совместителей в стране с 2006 года не превышало 3 млн человек, при том, что работающих граждан в стране чуть больше 70 млн. В 2019 году, например, совместителей было всего 1 млн 755 человек. Даже число тех, кто хочет работать дополнительно, по данным Росстата, составляет в разные годы 6-8 млн, то есть не больше 10%, - говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. – Конечно, главная мотивация тех, кто ищет дополнительную работу – денежная. Но далеко не все могут себе позволить себе подрабатывать. Там, где имеет место полная занятость, работник вряд ли сможет найти достойную подработку. Но около миллиона граждан у нас находятся в отпусках без содержания или по соглашению с работодателем заняты не полный день. Вот они часто вынуждены искать подработку. Есть категории специальностей, где многие имеют дополнительные ставки, – это врачи, педагоги, работники сферы культуры. Таким образом там покрывается дефицит кадров. А если взять, например, шахтеров или вахтовиков, которые уезжают на несколько месяцев куда-нибудь на север или в тайгу, - ну где там вторую работу найдешь?

По словам эксперта, на желание найти дополнительную работу влияет и семейный фактор. Одинокие ищут подработку чаще тех, кто состоит в браке. Если сравнивать Россию с другими развитыми странами, то там граждане заполнить все свое время работой не стремятся. Хотя многое зависит от страны, трудового контракта, оплаты труда и наличия свободного времени.

Советы тем, кто хочет найти дополнительный заработок

Рекомендации от профессора Александра Сафонова

1. В первую очередь, постарайтесь найти основную работу, которая приносила бы вам достойный доход. Ситуация на рынке труда сейчас это позволяет, есть дефицит рабочих рук.

2. Оглянитесь вокруг – возможно, на основном месте работы существуют дополнительные направления, которыми вы можете заняться и заработать на этом. Заодно покажете работодателю, что способны на большее.

3. Старайтесь искать дополнительную работу по специальности, в тех сферах, где у вас уже есть знания и опыт.

4. Если все же будете искать дополнительный заработок на стороне, присмотритесь к вариантам сезонной подработки (летом это туристическая сфера, общепит, сбор ягод, овощей, фруктов и т.п.).

НАГЛЯДНО

Какую максимальную сумму вам удавалось заработать за счет разовой подработки?

До 10 тысяч рублей 47%

От 11 до 30 тысяч рублей 22%

От 31 до 50 тысяч рублей 13%

От 51 до 100 тысяч рублей 7%

Более 100 тысяч рублей 11%

Источник: сервис для поиска работы «Работа.ру» и платформа для работы с самозанятыми «Подработка». В исследовании приняли участие более 3 500 человек.

На что вы потратили заработок с подработки?

На себя 48%

Закрыл кредит 17%

Положил на сберегательный счет 13%

Вложил в крупную покупку (автомобиль, техника) 13%

Купил подарок близким 12%

Начал делать ремонт 11%

Пополнил накопления для вклада по ипотеке 3%

Отдал на благотворительность 3%

Другое 14%

Источник: сервис для поиска работы «Работа.ру» и платформа для работы с самозанятыми «Подработка». В исследовании приняли участие более 2345 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России узаконят частичную занятость: какие опасности это несет для работников

Эксперт Олег Шеин рассказал, что появление понятия «частичная занятость» в законодательстве решает ряд проблем и содержит риски (подробнее)

Из-за недосыпа россиян экономика теряет триллионы: что мешает нам высыпаться

Терапевт Иванов предупредил об опасности «музыкального храпа» (подробнее)