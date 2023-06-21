«Разрешите мне ходить в храм и выгуливать собаку»: Блогерша Блиновская, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей, расплакалась в зале суда

Следствие просит продлить фигурантке уголовного дела домашний арест Фото: Иван МАКЕЕВ

Известная блогерша и «мама марафонов желаний» Елена Блиновская прибыла сегодня в Пресненский суд, чтобы оспорить свой домашний арест. Напомним, бизнесвумен обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги Блиновская спрятала от государства, в течение 2019-2022 годов дробя бизнес - чтобы не исчерпать лимит на минимальную налоговую ставку (для ИП она увеличивается, если ежегодный доход превышает 150 млн рублей), она проводила деньги через другие юрлица - родственников, друзей и так далее.

Общаться с журналистами Блиновская отказалась.

Однако во время судебного заседания дала волю эмоциям. Попросила судью отменить домашний арест (приходится все время сидеть в элитном особняке под Истрой!) или хотя бы смягчить его - мол, и браслет на ноге жмет, в храм сходить нельзя, детей на детскую площадку сводить или собаку выгулять - тоже никак.

Фото: пресс-службы суда

Рассказывая о своих лишениях, Елена расплакалась.

По словам блогерши, из-за условий домашнего ареста она даже с риелторами общаться не может - а она хотела бы продать часть своей недвижимости, чтобы погасить долги перед государством.

- Я полностью признаю свою вину и сотрудничаю со Следственным комитетом! - сообщила Елена Блиновская.

На текущий момент, утверждает женщина, она закрыла долги на 30 миллионов рублей. Нетрудно подсчитать, что осталось закрыть красивую сумму в 888 миллионов.

Следователь во время заседания отметил, что во время расследования у Блиновской обнаружились 25 банковских счетов, в том числе за границей, и несколько банковских ячеек. И да, банковские счета Блиновской и не супруга в настоящий момент арестованы.

Следствие просит продлить фигурантке уголовного дела домашний арест. Судья ушла в комнату для принятия решений.

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