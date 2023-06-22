Прогнозы экспертов все больше сходятся в печальном выводе о неизбежности гибели команды Фото: REUTERS

С каждой минутой, тикающей на часах, все быстрее бьются сердца и у спасателей. В глубинах Атлантического океана заканчивается время, которое было отпущено им для спасения батискафа. В ближайшие часы запасы кислорода в «Титане» иссякнут. Однако таинственность происходящего все больше усиливается, добавляя пикантных нот загадки в привлекшее внимание всего мира погружение.

Последние новости о поисках батискафа OceanGate на 22 июня 2023 года: что известно на сегодня

Прогнозы экспертов все больше сходятся в печальном выводе о неизбежности гибели команды, а загадка о судьбе «Титана» лишь усугубляет непреложность их трагической участи. Профессор Сиракузского университета Джефф Карсон раскритиковал организаторов спасательной операции, заявив, что те напрасно потратили время на поиск источника подозрительных звуков.

«Сложно это говорить, но вполне вероятно, что у них уже закончился кислород или его уровень крайне низкий. Предполагаю, что кислород кончился раньше ожидаемого срока, поскольку люди при ЧП испытывают сильный стресс», – заявил Карсон в интервью Fox News.

В ближайшие часы запасы кислорода в «Титане» иссякнут Фото: REUTERS

Как идут поиски батискафа «Титан»: последние новости на 22 июня 2023 года

До сих пор расходится информация о том, сколько же кораблей на самом деле занимаются поиском «Титана». По заявлениям береговой охраны США, в район операции прибыло три специально оснащённых судна: «Джон Кэбот» (с гидролокатором бокового обзора), «Сканди Винланд» и «Атлантик Мерлин». Вместе с тем британский телеканал Sky News сообщил, что по меньшей мере пять судов находятся в зоне поиска батискафа.

«Там не менее пяти бортов. Вечером еще прибыло французское судно. В ближайшие часы к операции также присоединятся четыре канадских корабля: два от береговой охраны, одно военное и одно коммерческое», – говорится в публикации со ссылкой на данные системы морского слежения.

Командир корабля ВМС США, прибывший к месту пропавшего батискафа, заявил, что в 13:08 по местному времени у пассажиров «Титана» должен закончиться кислород, и «теперь поможет только молитва». Западные СМИ также цитируют сообщение в социальной сети дочери командира.

«Мой отец сказал, что с 30-минутными интервалами слышны новые удары, которые идут с глубины 2,5 мили. Это означает, что путешественники живы, но мы не сможем спасти их вовремя».

До сих пор расходится информация о том, сколько же кораблей на самом деле занимаются поиском «Титана» Фото: REUTERS

ПРОБЛЕМА С БАТИСКАФОМ

Прокомментировать инцидент решился инвестор компании OceanGate Аарон Ньюман. Он рассказал, что «Титан» удерживается под водой за счет балласта, который автоматически высвобождается через 24 часа, после чего батискаф должен был всплыть. Таким образом, «аппарат спроектирован так, чтобы возвращаться».

Это косвенно подтверждает заявление эксперта Дэвида Галло, который предположил, что «Титан» мог взорваться, так и не достигнув дна.

«Связь с батискафом пропала примерно через час и 45 минут, но путь ко дну должен был занять два часа. Значит, что-то должно было произойти в средних слоях воды, и это привело к потере электричества или радиосвязи», – подытожил Галло.

С аналогичной гипотезой выступил и российский ученый ДВО РАН Александр Инзарцев, допустивший, что батискаф мог разрушиться.

«Если все действительно обстояло таким образом, то при достижении критического давления корпус мог моментально схлопнуться или взорваться. Подобные случаи с погружаемыми аппаратами происходили», – отметил Инзарцев.

С резким заявлением выступил и американский сценарист и продюсер мультсериала «Симпсоны» Майк Рейсс, признавшийся, что плавал в «Титане» несколько раз.

«Такое ощущение, что потеря связи заложена в систему. Каждый раз понимаешь, что даже такая маленькая проблема может обернуться катастрофой», – поделился Рейсс в интервью АВС.

В глубинах Атлантического океана заканчивается время, которое было отпущено спасателям для спасения батискафа Фото: REUTERS

СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ И ВНЕЗАПНАЯ СВЯЗЬ

По данным The Wall Street Journal, во время путешествия батискафа к «Титанику» ученые с материнского корабля планировали изучать бактерии, связанные с наростами на обломках, а также животных, обитающих в донной грязи вблизи места крушения лайнера.

Главный исполнительный директор eDNAtec Стив Барретт подтвердил, что его компания сотрудничает с OceanGate и что в планах экспедиции действительно было собрать образцы воды и применить инструменты для выявления ДНК окружающей среды.

Интересное открытие сделала и The New York Times, раскрывшая, что жена Стоктона Раша, основателя OceanGate и одного из нынешних членов экипажа батискафа, является потомком пары, погибшей на «Титанике». Венди Раш оказалась праправнучкой Исидора Штрауса и его жены Иды, «двух самых богатых людей», которые погибли при крушении лайнера.

Согласно архивным записям, Штраусы были пассажирами первого класса. Однако магнат сразу же отказался от места в спасательной шлюпке, дав возможность уплыть другим женщинам и детям. Ида не стала оставлять мужа, с которым прожила в браке более 40 лет, и встретила смерть вместе с ним.

МИЛЛИАРДНОЕ СОСТОЯНИЕ И ДОЛГИ

Организаторы экспедиции до сих пор отказываются назвать членов экипажа «Титана». По неофициальным данным, на борту находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский исследователь-подводник Поль-Анри Наржоле, а также сам основатель проводившей рейс компании Стоктон Раш. Суммарно их состояние может превышать десять миллиардов долларов.

Точных сведений о состоянии Хэмиша Хардинга нет, но интернет-издание Pledgetimes оценивает его в 1,3 миллиарда долларов. Шахзада Давуда и вовсе называют самым богатым человеком Пакистана. По данным интернет-издания Latestbollyholly, его состояние может оцениваться в восемь миллиардов долларов. Очевидно, что Поль-Анри Нарголе и Стоктон Раш тоже не из бедного десятка, учитывая стоимость билета на погружение.

Вместе с тем Daily Mail выяснила, что незадолго до погружения «Титана» пожилая пара Марк и Шэрон Хейгл, сколотившие состояние на коммерческой недвижимости, предъявили Стоктону Рашу иск за мошенничество. Оказалось, что еще в 2017 году Хейглы должны были стать одними из первых туристов к обломкам «Титаника», но им так и не удалось отправиться в путешествие.

В феврале этого года они подали в суд на основателя OceanGate, обвинив Раша в том, что он «мошенническим путем» продал «приключение», зная, что оно пойдет не по графику, и отказался вернуть 210 тысяч долларов, выплаченные авансом. Заседание до сих пор не состоялось ввиду пропажи самого Раша.