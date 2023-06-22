В Лондоне кормят Киев обещаниями о «светлом будущем в ЕС»: Как долго будет литься украинская кровь за доллары и фунты

Для западников на украинскую карту поставлено все. И напитывать Зеленского долларами и фунтами будут до тех пор, пока он готов проливать украинскую кровь Фото: REUTERS

В Лондоне открылась «Конференция по восстановлению Украины», цель которой - «мобилизация международной поддержки экономической стабилизации Украины и восстановления после боевых действий». Примечательны заявления, сделанные в день ее открытия. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Когда украинцы переосмысливают свое будущее, они видят, как над их городами развевается европейский флаг. Будущее Украины - это наше будущее». Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок: «В конечном итоге Украина станет членом Европейского Союза». Напомню тем, кто забыл или вообще не слышал, что в 70-х прошлого века советское руководство твердо заявляло: «Крах мирового империализма неизбежен!». Есть разница?

Буквально два дня назад высокопоставленные чиновники ЕС высказывались гораздо пессимистичнее по поводу европерспектив «нелалэжной». Киев выполнил лишь два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз. Но чиновники, известно, черви бумажные, занудные. А вот политикам светлые перспективы перед Киевом рисовать - дело совсем другое. Недаром та же Бербок заявляла, что ей наплевать на мнение немецких избирателей, когда речь идет о помощи Зеленскому.

Помощь, которую Украине наперебой обещают в Лондоне на «восстановление» (опять же Бербок акцент сделала: «надо соединить восстановление и вступление в ЕС»), действительно, впечатляет. Достаточно сказать, что Урсула фон дер Ляйен объявила о специальном кредите для покрытия 45 % предполагаемого бюджетного дефицита Украины до 2027 года, что составит 55 млрд долларов. Госсекретарь США Блинкен объявил о дополнительной помощи в 1,3 млрд долларов для инфраструктуры проектов. Великобритания предоставит кредитные гарантии на 3 млрд долларов. Ну и так далее, включая более скромные суммы на гуманитарку.

Как говаривали в старину, тот, кто читает газеты каждый день, становится все умнее и умнее. Тот, кто лишь иногда и урывками, только глупеет, потому что не знает, что было и с чем сравнивать. Можно, конечно, с придыханием «вот это да!» изумляться щедростью Запада для украинского режима. Но просто фиксируем, что сказал президент РФ в феврале 2022: «По экспертным оценкам, которые подтверждаются простым подсчетом цен на наши энергоносители, объемов льготных кредитов, экономических и торговых преференций, которые Россия предоставляла Украине, общая выгода украинского бюджета на период с 1991 по 2013 годы составила порядка $250 млрд». Это так, просто для того, чтобы «щедрость» Запада масштабировать правильно. Но интересны и другие финансовые выкладки.

В феврале уже этого года Путин, в ходе послания Федеральному собранию, привел такие цифры: на помощь беднейшим государствам мира страны Запада выделили порядка 60 млрд долларов, а на вооружение киевского режима -150 млрд. Подчеркнем: на вооружение, то есть на ведение конфликта с Россией, в ходе которой, разумеется, разрушается инфраструктура Украины. То есть получается, что на «восстановление» Запад выделяет Киеву даже меньше денег, чем на боевые действия, а значит и неизбежные разрушения. Мира Киева с Москвой, как хорошо известно, никто в Вашингтоне и Брюсселе не допускает, пока Украина не «укрепит свои переговорные позиции, заняв большие территории». Так что и на следующей конференции по «восстановлению», которая пройдет в Германии, будут озвучивать круглые цифры, которые все равно будут уступать военной помощи. Как это называется? Шьем да порем…

Есть смысл напомнить еще пару сумм, определявших отношения России с Украиной. В декабре 2008 - январе 2009 между двумя странами возник жесточайший спор из-за газовых долгов Киева. Речь шла, по нынешним временам, о смешных 2,4 млрд долларов. Кто-то из российских обозревателей тогда остроумно заметил: если бы Запад согласился заплатить за Украину этот долг, то души и сердца украинцев были бы на вечные времена на его стороне. Но ничего такого не случилось. Не был Запад готов раскошелиться на то, чтобы отношения Москвы и Киева хотя бы нормализовались, нет, надо было держать их горячими. И наоборот, во время переворота 2014 года у госпожи Нуланд, курировавшей в госдепе продвижение во власть национал-бандеровцев, вырвалось: мы не бросим это на произвол судьбы, потому что нам это стоило 5 миллиардов…

А сегодня уже и 55 млрд готовы заплатить, чтобы только залатать дыры в украинском бюджете. Откуда щедрость такая? Для Запада Украина была, да и остается лишь инструментом борьбы с Россией. Но эта борьба и реакция на него в мире показала, что на карту поставлена не только судьба России, но и Запада. Рухнет режим Зеленского, еще быстрее начнет катиться на закат и звезда Запада. Перемены уже начались, формируется мощный альтернативный союз стран, не согласных и дальше тянуть постколониальную лямку для «золотого миллиарда».

Для западников на украинскую карту поставлено все. И напитывать Зеленского долларами и фунтами будут до тех пор, пока он готов проливать украинскую кровь за «светлое будущее в Евросоюзе». А если и ЕС в исторической перспективе не жилец? Но потел ли больной перед смертью и хорошо ли это, спрашивать пока рано.

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